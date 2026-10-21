靠著詹子賢在延長賽第11局揮出穿越防線的再見安打，中信兄弟隊終於在台灣大賽第4戰以5：4力克味全龍隊，艱辛搶下系列賽首勝並粉碎對手直落四橫掃的美夢。然而，這場振奮人心的續命之戰背後，兄弟付出的是幾乎掏空整座牛棚與先發輪值的慘烈代價，真正的挑戰現在才開始。在經過一天休息後，他們馬上要再進行第五戰，而球隊可用的投手已不多。
面對0勝3敗被聽牌的絕對絕境，兄弟教練團在第4戰展開孤注一擲的「豪賭式調度」，先發鄭浩均投4.1局被打退場後，球隊不得不將首戰先發勝騎士以及第2戰先發菲力士兩大洋投提前推上火線。第11局菲力士登板時，黃衫軍板凳席一度只剩7名投手可用。如今補齊前4戰的完整投手數據後更可發現，兄弟牛棚的消耗遠比想像中更為嚴峻，即將到來的第5戰先發與後援布局已拉響空前警報。依照目前投手戰力來看，球隊可能有3種方案在G5使用，必須先拚下這一場最艱難的戰役，才有機會談翻盤。
中信兄弟前4戰12名投手出賽與消耗總盤點
中信兄弟在總冠軍賽登錄的12名投手，歷經4場血戰後的累計出賽數據與體能狀態如下：
三大洋投全動用、牛棚雙本柱連投3天 兄弟投手戰力幾乎耗盡
羅戈在G3投了102球僅休1天；勝騎士在4天內橫跨先發與長中繼狂擲165球；菲力士則在G2先發71球後、僅隔1天又在G4後援登板。三名洋投已無任何一人能在第5戰以正常先發之姿吃下5局以上。
牛棚核心蔡齊哲與呂彥青雙雙「連續三場（G2、G3、G4）出賽」。即便單場用球數不多，但連續三天緊繃備戰、頻繁在牛棚熱身與登板拆彈，對手臂肌耐力是極大負擔，第5戰若再勉強硬頂，失投風險極高。
G5背水一戰怎麼辦？沙盤推演投手布局
方案一：老將鄭凱文掛帥，複製「季後賽奇兵」劇本
目前體能完全維持滿檔的資深投手首推鄭凱文。鄭凱文生涯在台灣大賽擁有無可替代的心智抗壓性與控球經驗。若由他擔任第5戰先發，目標設定在穩穩吃下4至5局、將失分壓低在2分以內，隨後將比賽交給余謙、魏碩成接力，這將是兄弟在沒有洋投先發的前提下最合理的排兵布陣。
方案二：大膽啟用「雙先發」投手車輪戰
若考量鄭凱文體能或近期壓制力，兄弟也可採取「假先發+雙先發」策略：由余謙或魏碩成先發投前兩輪打線（約2至3局），打亂味全打線的擊球節奏；中段局數再推上鄭凱文接力長投，後段則由江忠城、李振昌等休息充足的勝利方程式接管。
方案三：菲力士「燃燒殘存體力」短先發？
極端情況下，球團是否會冒險讓第4戰僅投14球的菲力士直接在第5戰先發投3局？雖然菲力士第4戰用球數不多，但他在第2戰才剛投滿71球，且連續熱身與跨日出賽對手臂負擔極重。如果貿然推上菲力士，一旦球威下滑遭對手鎖定，反而容易在前段就引爆失分危機。
詹子賢的一棒讓百萬象迷看見了逆轉奇蹟的曙光，但第4戰「燃燒洋投」的代價在第5戰立刻化為現實的嚴峻考驗。中信兄弟想要將戰線逼回第6戰，難度依然很高，考驗主帥平野惠一的調度與兄弟本土投手深度和抗壓。
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中信兄弟在總冠軍賽登錄的12名投手，歷經4場血戰後的累計出賽數據與體能狀態如下：
|投手姓名
|慣用手
|G1（用球/局數）
|G2（用球/局數）
|G3（用球/局數）
|G4（用球/局數）
|前4戰累計數據（局數/球數/防禦率）
|體能狀況與當前定位評估
|勝騎士
|右投
|先發7局（92球）
|休
|休
|中繼4.1局（73球）
|11.1局 / 165球 / 防禦率2.38
|4天內燃燒165球，G5幾乎不可能再負擔長局數。
|菲力士
|右投
|休
|先發4.2局（71球）
|休
|後援1局（14球/勝投）
|5.2局 / 85球 / 防禦率3.18
|G4只投14球拿勝，但中1日頻繁熱身登板，難以勝任正常先發。
|羅戈
|右投
|休
|休
|先發6局（102球）
|休
|6.0局 / 102球 / 防禦率0.00
|G3才燃燒逾百球，按正常輪值最快需等到G7。
|鄭浩均
|右投
|休
|休
|休
|先發4.1局（79球）
|4.1局 / 79球 / 防禦率8.31
|G4退場用球近80球，短時間內無法再上。
|蔡齊哲
|右投
|休
|0.1局（8球）
|0.1局（1球）
|0.2局（14球）
|1.1局 / 23球 / 防禦率0.00
|連續3場頻繁熱身拆彈。
|呂彥青
|左投
|休
|2局（28球）
|0局（16球）
|0.2局（12球）
|2.2局 / 56球 / 防禦率6.75
|連3天登板。牛棚主力左投連續出賽，控球與壓制力已浮現隱憂。
|江忠城
|右投
|1局（14球）
|休
|0.2局（14球/敗投）
|休
|1.2局 / 28球 / 防禦率10.80
|可正常出賽。G4獲得完整休兵，是中段局數可用的右投戰力。
|陳琥
|右投
|休
|休
|1局（11球）
|休
|1.0局 / 11球 / 防禦率0.00
|G3僅投11球，G4未上場，具備中長局數拆彈能力。
|余謙
|右投
|休
|休
|1局（27球）
|休
|1.0局 / 27球 / 防禦率18.00
|G3雖遭亂流失2分，但G4休兵，仍是長中繼或假先發選項。
|李振昌
|右投
|休
|1局（15球）
|休
|休
|1.0局 / 15球 / 防禦率0.00
|已連續休息2天，後段第8、9局最穩健的勝利方程式後盾。
|鄭凱文
|右投
|休
|休
|休
|休
|0局 / 0球（完全未出賽）
|陣中經驗最豐富的老將，體能百分之百滿格。
|魏碩成
|左投
|休
|休
|休
|休
|0局 / 0球（完全未出賽）
|全隊目前唯一體能充沛的「完全未動用」左投。
羅戈在G3投了102球僅休1天；勝騎士在4天內橫跨先發與長中繼狂擲165球；菲力士則在G2先發71球後、僅隔1天又在G4後援登板。三名洋投已無任何一人能在第5戰以正常先發之姿吃下5局以上。
牛棚核心蔡齊哲與呂彥青雙雙「連續三場（G2、G3、G4）出賽」。即便單場用球數不多，但連續三天緊繃備戰、頻繁在牛棚熱身與登板拆彈，對手臂肌耐力是極大負擔，第5戰若再勉強硬頂，失投風險極高。
方案一：老將鄭凱文掛帥，複製「季後賽奇兵」劇本
目前體能完全維持滿檔的資深投手首推鄭凱文。鄭凱文生涯在台灣大賽擁有無可替代的心智抗壓性與控球經驗。若由他擔任第5戰先發，目標設定在穩穩吃下4至5局、將失分壓低在2分以內，隨後將比賽交給余謙、魏碩成接力，這將是兄弟在沒有洋投先發的前提下最合理的排兵布陣。
方案二：大膽啟用「雙先發」投手車輪戰
若考量鄭凱文體能或近期壓制力，兄弟也可採取「假先發+雙先發」策略：由余謙或魏碩成先發投前兩輪打線（約2至3局），打亂味全打線的擊球節奏；中段局數再推上鄭凱文接力長投，後段則由江忠城、李振昌等休息充足的勝利方程式接管。
方案三：菲力士「燃燒殘存體力」短先發？
極端情況下，球團是否會冒險讓第4戰僅投14球的菲力士直接在第5戰先發投3局？雖然菲力士第4戰用球數不多，但他在第2戰才剛投滿71球，且連續熱身與跨日出賽對手臂負擔極重。如果貿然推上菲力士，一旦球威下滑遭對手鎖定，反而容易在前段就引爆失分危機。
詹子賢的一棒讓百萬象迷看見了逆轉奇蹟的曙光，但第4戰「燃燒洋投」的代價在第5戰立刻化為現實的嚴峻考驗。中信兄弟想要將戰線逼回第6戰，難度依然很高，考驗主帥平野惠一的調度與兄弟本土投手深度和抗壓。
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