我是廣告 請繼續往下閱讀

▲光芒隊王牌拉斯穆森（Drew Rasmussen）今年季後賽3場先發合計21局，送出23次三振、僅3次保送，防禦率1.29，是光芒爭冠的重要本錢。（圖／美聯社／達志影像）

2026例行賽指標 釀酒人 光芒 打者保送率 10.6% 8.4% 打者三振率 22.0% 18.8% 投手三振率 25.8% 22.3%

▲圖朗本季面對右投479打席繳出18轟、.392上壘率，對上光芒拉斯穆森與佩洛塔等右投時，是釀酒人打線的重要攻擊點。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界大賽將於台灣時間24日上午8時開打，由103勝的釀酒人迎戰98勝的光芒。兩隊分別淘汰道奇與守護者，爭奪隊史首冠。從季後賽內容來看，光芒先發投手能承擔較長局數，釀酒人則有表現出色、能跨局登板的牛棚。本篇較看好釀酒人，但光芒若能靠先發壓低比分，再限制對方靠保送上壘，就有機會扭轉系列賽。拉斯穆森（Drew Rasmussen）今年季後賽3場先發合計21局，送出23次三振、僅3次保送，防禦率1.29。平均每場7局，代表光芒只需再安排6個出局數；若這種內容能延續，先發之後便可直接銜接主要後援，減少動用其他投手的機會。佩洛塔（Freddy Peralta）在美聯冠軍賽G2先發6局無失分，G6再投5.1局僅失1分，另有一次後援，系列賽合計12局只失1分。他與拉斯穆森不僅展現壓制力，也讓光芒能把牛棚局數集中在比賽後段。釀酒人王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）則面臨用球效率問題。今年季後賽2場先發合計8.1局，送出11次三振、4次保送，被敲9支安打；國聯冠軍賽G1對道奇用了94球，只投4.1局。即使只失1分，留下14個出局數交給牛棚處理。光芒例行賽三振率18.8%，是聯盟最低；米肖羅斯基若無法及早取得出局數，即使沒有大量失分，也可能再次因用球數提前退場。釀酒人先發要改善的，是在相同用球量內多取得幾個出局數，減少後援每天接手的局數。釀酒人今年季後賽嘗試12次盜壘、成功10次，成功率83.3%；光芒主戰捕手希克斯（Liam Hicks）例行賽面對69次盜壘嘗試，只完成11次阻殺，對手成功率達84.1%。釀酒人的跑壘，正好對上光芒需要補強的一環。釀酒人漢米爾頓（David Hamilton）例行賽30次盜壘成功、7次失敗，丘里奧（Jackson Chourio）則是23次成功、5次失敗，兩人成功率都超過八成，兩人壘間破壞力可以大幅創造得分機會。不過，希克斯近期已有不同表現。美聯冠軍賽G3，他單場完成兩次阻殺，包括5局下抓到洛契歐（Brayan Rocchio）盜二壘。光芒同樣很會跑，辛普森（Chandler Simpson）例行賽46次盜壘成功，美聯冠軍賽G6也在上壘後盜上二壘。兩隊的差別，是光芒必須面對阻殺評價較好的康崔拉斯（William Contreras）；根據數據資料，他例行賽的「高於平均阻殺數」為正5次，就捕手阻殺這項對位而言，釀酒人的跑者較有可利用空間。釀酒人例行賽保送率10.6%，排名大聯盟第一；光芒投手群的保送率則只有6.9%，同樣是聯盟最佳。這是系列賽最直接的攻守衝突：釀酒人常靠選球增加跑者，光芒則很少讓對手免費上壘。另一面，光芒打者三振率18.8%，是聯盟最低；釀酒人投手群則以25.8%三振率領先聯盟。光芒能否把球打進場內，將影響米肖羅斯基與牛棚的用球效率。至於釀酒人打線可留意左打二壘手圖朗（Brice Turang）。他本季面對右投479打席，打擊三圍為.291/.392/.510、18轟；對上光芒拉斯穆森、佩洛塔等右投時，是值得觀察的攻擊點。釀酒人打者保送率10.6%，季後賽盜壘12次成功10次；光芒捕手希克斯例行賽69次阻殺機會僅成功11次。即使光芒先發壓低安打數，釀酒人仍有機會靠保送、盜壘，把一支安打就能得分的局面做出來。光芒要改變這個判斷，最有利的場次就是拉斯穆森與佩洛塔先發時。前者季後賽21局僅失3分，後者美聯冠軍賽12局只失1分，兩人都有能力讓釀酒人長時間無法累積跑者。若光芒能在這些場次取得領先，再交給季後賽7次登板無失分的貝克收尾，先發優勢就能兌現；若雙王牌好投仍換不到勝場，其餘場次便得靠打線突破釀酒人的後援群，爭冠難度會明顯提高。