中信兄弟在本季主場最終戰，於4萬人面前打出本季最感動一戰，賽後團長小白帶領啦啦隊發表本季感言、帶隊敬禮，象迷則在掌聲、歡呼中笑著離場，儘管即將到來的G5明顯更不好打，但兄弟用盡一切逼出第5戰，或許已經達成另類圓滿。

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上半季墊底到台灣大賽 中信兄弟已打出期待

主場最終戰絕不能輸 中信兄弟讓象迷笑著回家

中信兄弟戰到一兵一卒 第五戰有諸多利空又如何？

▲絕對要贏是什麼意思？中信兄弟這場完美詮釋了這樣的精神。（圖／記者朱永強攝，2026.10.21）

▲Passion Sisters本季最後一場應援，是帶著贏球的笑容向全場球迷致敬。（圖／記者朱永強攝，2026.10.21）

中信兄弟今（21）日歷經延長11局，5：4艱苦擊敗強敵味全龍，正如主帥平野惠一賽後所言，這是一場團隊勝利，在打線尚未完全復甦之時，投手用一次次的驚險守成，助隊持續擁有贏球機會，最後11局終於等到詹子賢攻破終結者陳冠偉。誰還記得，中信兄弟上半季最終戰，大本營洲際棒球場6：9不敵樂天桃猿，上半季20勝38敗2和，勝率僅.345，不僅位居6隊單獨墊底，與龍頭味全龍勝差甚至多達18場，那時的兄弟球迷已經開始討論狀元籤。但下半季，中信兄弟硬是靠著新生代球員發威，以及傷兵陸續回歸，直接上演大逆襲，以36勝24敗、勝率.600成績登頂，還在季後挑戰賽力克統一獅，連3年闖進台灣大賽。從墊底到台灣大賽，兄弟只花了102天。台灣大賽上，兩隊打線火力都遭到強力洋投針對性壓制，兩隊至今打擊率都不足2成，但味全龍前3場靠更有效率的長打3連勝，中信兄弟再度陷入絕望深淵，但他們就是要在主場最終戰，贏下一場比賽。本場兩隊打得慘烈，在懸崖邊的兄弟動用5名投手，主力後援呂彥青繼昨天16球後，今日再上場救火，燃燒12球化解危機，原定G5先發勝騎士，從第6局接手，一路投到第10局才退場，花費73球無失分，最後甚至把次戰先發、僅完整休息2天的菲力士也派上場，用14球守住最後一局，也收下黃衫軍台灣大賽最珍貴一勝。味全龍方面，本場動用6名投手，包含呂偉晟、陳禹勳與林子昱都跨局登板，在僅有1天休息日情況下，損失同樣不小。中信兄弟雖然在主場最終戰的4萬人面前，打出本季最精彩一戰，讓百萬象迷笑著離場，但論現實面，即將到來的G5仍有不少利空，包含先發輪值完全大亂，還要面對按表操課的味全龍主力3洋投，本場打線也尚未完全復活，安打數比味全龍還少2支。兄弟幾乎是戰到一兵一卒、滿身傷痕，才一路走到10月23日的台灣大賽G5。但本季從墊底到下半季冠軍、以及稍早主場最終戰的感動一役，不管最終能否上演奇蹟，相信都已經是讓象迷感到難忘的一年。