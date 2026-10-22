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主要球種 平均球速 使用率 揮空率 四縫線速球 約162公里 63.4% 40.2% 卡特球 約154公里 14.0% 20.9% 滑球 約148公里 10.8% 35.3% 曲球 約142公里 10.7% 43.9%

釀酒人24歲王牌米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）即將登上世界大賽舞台，本季例行賽已投出1053顆至少100英哩、約161公里的火球。他的四縫線速球均速達162公里，出手延伸距離更達約2.29公尺，放球位置更靠近本壘，進一步壓縮打者反應時間。MLB官方報導指出，米肖羅斯基本季當時已投出1053顆至少100英哩、約161公里的球，超越希克斯（Jordan Hicks）2018年的673顆，刷新2008年啟用球路追蹤以來的單季紀錄。他的速球也比去年更快。Baseball Savant顯示，四縫線速球均速從99.3英哩、約160公里，提高至100.6英哩、約162公里；打者對這顆球的揮空率，也由32.5%升至40.2%。今年他30場先發投出16勝5敗、防禦率1.80，174.2局送出252次三振。身高約201公分的米肖羅斯基，出手延伸約2.29公尺，代表球離手時，已比投手板向本壘靠近兩公尺以上。這項數據衡量的是放球位置，不是手臂長度；在球速相同的條件下，越靠近本壘出手，打者能用來辨識球路、決定是否揮棒的時間就越短。但米肖羅斯基過去也曾因動作協調出問題，讓火球難以控制。MLB.com分析指出，他今年改善落地腳偏移、手臂動作落後的情況，讓下半身動作更穩定，也調整比賽前段的球速分配，替後段局數保留餘力。整季數據顯示，他在提高球速的同時，也減少了保送。四縫線速球均速從去年99.3英哩升至100.6英哩，保送率則從11%降至6.6%，三振率由32%提高到37.9%。換算每面對100名打者，他今年比去年少送出約4次保送、多製造約6次三振。本季他的四縫線速球使用率63.4%，曲球均速則為88英哩、約142公里。兩者相差約20公里，對必須迅速決定是否出棒的打者而言，是截然不同的揮棒時機。從球路搭配分析，打者若為了跟上速球而提早啟動，遇到較慢、向下變化的曲球，就更容易揮棒過早；若刻意等待，又可能跟不上速球，數據也呈現兩種武器的效果：四縫線速球揮空率40.2%，曲球則達43.9%。米肖羅斯基今年季後賽2場先發合計僅8.1局，送出11次三振、4次保送；國聯冠軍賽G1面對道奇，更用了94球才取得13個出局數。儘管只失1分，釀酒人仍須由牛棚接手剩下4.2局。世界大賽對手光芒，例行賽打者三振率18.8%，是全大聯盟最低。這使米肖羅斯基面臨一項具體考驗，打者若能持續碰到火球、消耗球數，他能否在用球數到達換投門檻前，多完成一局？對已靠牛棚贏下前兩輪系列賽的釀酒人而言，王牌多投一局，就能少向後援投手索取3個出局數。