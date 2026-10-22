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薔琵首波海上警報發布！蘭嶼、綠島列入警戒範圍

▲中央氣象署天氣重點提醒。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲中央氣象署公布未來幾日降雨趨勢。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署21日晚11時30分正式針對強颱「薔琵」發布首波海上警報，巴士海峽及台灣東半部海域列入警戒範圍。目前薔琵距離台灣仍有780公里遠，以時速14公里速度，正在減速向西北轉彎，強度雖稍微減弱，但7級暴風半徑仍維持280公里，預估最快明天（22日）中午就會陸上警報。根據氣象署最新資料顯示，薔琵颱風餘21日晚間23時，其中心在鵝鑾鼻東南東方約730公里海面處，以每小時14公里速度，向西北進行，對巴士海峽及台灣東半部海面構成威脅。離島蘭嶼、綠島列入警戒範圍。最新預測路徑部分，氣象署預測22日23時，薔琵的中心位置在北緯 21.5 度，東經 124.8 度，即在鵝鑾鼻的東方約 410 公里之處。氣象署晚間也發布了陸上強風特報，受到東北風明顯偏強及颱風外圍環流影響，21日晚至22日蘭嶼、綠島、臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、澎湖縣局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生的機率(橙色燈號)，臺北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、宜蘭縣、花蓮縣、臺東縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上或陣風8級以上發生的機率(黃色燈號)，請注意防範。氣象署提醒，今(21)晚至明(22)日基隆北海岸、東半部沿海(含蘭嶼、綠島)及恆春半島、馬祖易有長浪發生；臺灣附近各海面風浪逐漸增大，有3公尺以上大浪，尤其東半部(含蘭嶼、綠島)沿海易有6公尺以上巨浪，請避免前往海邊活動。臺灣東北部海面、臺灣東南部海面(含蘭嶼、綠島)、巴士海峽航行及作業船隻應嚴加戒備。