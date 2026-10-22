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中華職棒味全龍昨（21）日在台灣大賽G4延長賽第11局以4：5不敵中信兄弟，沒能完成4連勝「橫掃」，被兄弟逼出第5戰。賽後龍隊總教練葉君璋說，「會跟選手說放鬆心情，好好享受接下來的比賽。」昨晚最關鍵的Play出現在11局下詹子賢的再見安打，龍隊左外野手王順和選擇讓飛球落地，跟跑者拚跑壘速度。對此，葉總表示，「可能他沒有先預想起來，我的想法跟你們一樣，等落地基本上就沒機會了，最後一球有值得一撲的機會。」龍隊在台灣大賽前3戰拿下3連勝，昨晚力拚4連勝直接封王，但遭遇兄弟強力反撲，正規9局打完還分不出勝負，直到11局下才因詹子賢的再見安打輸球，系列賽形成3勝1敗。回顧過去台灣大賽，共有18次3勝1敗紀錄，其中15次順利封王，奪冠機率83.3%，1勝3敗逆襲奪冠機率為16.7%。11局下面對詹子賢擊出的平飛球，龍隊左外野手王順和選擇讓球落地，與二壘跑者岳政華拚跑壘速度，但最終被跑回再見分。被問到王順和那球有沒有撲接的可能性，龍隊總教練葉君璋苦笑，「可能他沒有先預想起來，我的想法跟你們一樣，等落地基本上就沒機會了，最後一球有值得一撲的機會。」面臨「背水一戰」的兄弟，前役投手戰力毫無保留，推出雙洋投勝騎士（Mario Sanchez）、菲力士（Felix Pena）後援登板。葉總坦言，賽前看到可出賽名單，就有想到可能性，「因為現階段他們每一場都要贏，才有下一場比賽，看名單就有想到他們可能會這樣做。」龍隊昨晚不僅輸球，還一口氣傷了2名球員，捕手林辰勳在6局下本壘攻防戰傷退，龍隊後續回報，林辰勳因頸部緊繃退場休息，「防護團隊已先進行初步評估，後續會持續觀察並視情況安排進一步檢查。」而游擊手張政禹則是在10局上遭到觸身球擊中右手腕，葉總指出，防護員回報沒問題，後續可以繼續出賽。