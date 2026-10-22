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球場 得分指數 全壘打指數 美國家庭球場 96 103 純品康納球場 94 105

球場與情境 判定 純品康納：界內球碰A、B上層走道後落下 比賽繼續，落地前被合法接住可形成出局 純品康納：界內球碰C、D下層走道 全壘打 純品康納：未符合全壘打條件，球卡在走道等結構上 判給兩個壘包 純品康納：球碰界外上空走道等結構 死球，不能以之後的接球形成接殺 美國家庭球場：球碰界內上空屋頂或相關鋼索後落下 比賽繼續，落地前被合法接住可形成出局

2026年世界大賽將首度全程在室內環境進行，但屋頂帶來的不只是遮風避雨。光芒主場純品康納球場（Tropicana Field）與釀酒人主場美國家庭球場（American Family Field）各有特殊場地規則，同樣是高飛球碰到上方結構，可能繼續比賽、形成接殺，甚至直接判為全壘打，今年季後賽已出現實際案例。純品康納球場採固定式屋頂，美國家庭球場則可開合。《美聯社》報導引述的預報顯示，密爾瓦基比賽時段氣溫約攝氏9至12度，預期將關閉屋頂；若釀酒人主場各戰都關頂，本屆就可能成為首度全程在室內進行的世界大賽。Baseball Savant的2024至2026年球場效應數據顯示，美國家庭球場得分指數為96，純品康納球場為94。這項指標以100為平均，並比較相同打者、投手在不同球場的表現，代表兩座球場觀察到的得分頻率，分別比比較基準低約4%、6%。但全壘打呈現不同結果：美國家庭球場全壘打指數103，純品康納則為105，均略高於平均。也就是說，這兩座球場的全壘打頻率稍高。屋頂開關則有具體的氣溫考量。釀酒人場館主管接受威斯康辛公共廣播電台訪問時表示，一般希望比賽期間氣溫維持華氏60度、約攝氏15.6度以上才開頂，並同時評估降雨、風勢與體感溫度。本屆世界大賽密爾瓦基預測氣溫約攝氏9至12度，低於這項通常採用的標準，因此關頂機會較高。純品康納球場上方有4層環形維修走道。光芒官方規則明定，界內上空C、D環及規定附屬物遭擊中，判為全壘打。其他常見情境則可依下表辨識。今年美聯分區系列賽G2，洋基瓊斯（Spencer Jones）的飛球碰到B環後落下，光芒外野手小梅薩（Victor Mesa Jr.）接住，便形成接殺。國聯分區系列賽G1，教士9局上落後1分、一壘有人，法蘭斯（Ty France）擊出高飛球，碰到美國家庭球場上方結構後，被丘里奧接住。依該球場規則，這球仍在比賽進行中，因此判為出局。世界大賽首度全程在室內進行，屋頂不再只是背景，而是比賽的一部分。從純品康納球場的A、B、C、D環，到美國家庭球場的屋頂鋼索，同樣一顆高飛球，碰到不同位置，可能就是接殺、兩個壘包，甚至直接變全壘打。今年季後賽洋基瓊斯與教士法蘭斯的案例已經證明，碰頂球不是罕見的冷知識，而是真的會改變比賽走向的變數。世界大賽若再出現類似畫面，球迷第一時間該做的，不是看到球碰屋頂就以為比賽停止，而是先確認球場、接觸位置與當地規則，再判斷這球到底算什麼。