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▲國城建設董事長蔡麗環（左）與嘉義市長黃敏惠（右）簽約「民族國小二期都更案」。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.21）

▲民族國小二期都更模擬圖。（圖／國城建設提供）

▲國城建設捐贈救護車，支持消防救護工作。（圖／記者陳美嘉攝，2026.10.21）

嘉義市政府「民族國小西側二期公辦都更」已於7月1日順利完成公開評選，由國城建設獲評為最優申請人。簽約典禮21日在市府舉行，繼一期進入興建階段後，二期接續推進，將以整體街廓規劃串聯居住、商業與公共服務，為嘉義市中心再添重要進展。市長黃敏惠出席簽約典禮，特別感謝國城建設積極參與公辦都更外，更捐贈救護車，支持消防救護工作，肯定企業透過公私協力參與城市建設與公益行動。市長黃敏惠表示，嘉義市近年來積極推動「東區大進步」，「民族國小西側二期公辦都更案」正式簽約，代表市府推動各項重大建設逐步落地，讓城市願景一步步實現。其中，「民族國小西側一期公辦都更」不僅是嘉義市首件公辦都更，更是中彰投雲嘉地區首例招商成功的指標性案件，該案正由國城建設興建，預計於117年完工。「民族國小西側二期公辦都更案」位於民族路與吳鳳北路交叉口，基地面積約9,837平方公尺、約 2,976坪，投資金額超過50億，帶動周邊都市機能再生，為嘉義市注入源源不絕的發展動能。國城建設副總經理洪嘉聰指出，同時參與一期與二期開發的國城建設，將從整體街廓出發，統合兩期基地的建築棟距、交通動線及人行空間，以總體開發視角打造友善的城市環境。二期規劃將呼應市府推動的「嘉屋」宜居建築理念，以「涼適、活力、新木都」為設計思考，結合嘉義木都文化，重視風廊銜接、自然通風、遮蔭與綠化，並將木質元素與低碳設計納入規劃方向，提升建築與戶外空間的舒適度，讓城市特色融入日常生活。此外，依招商規劃，二期開發將居住需求與市民服務一併納入考量，規劃引入新商業聚落，結合社會福利設施及公共停車空間，透過開放式廣場與綠化步行空間，讓周邊市民能走入、停留與使用，使土地更新的成果融入城市日常。都市發展處許懷群處長說明，民族國小西側二期公辦都更將延續一期公辦都市更新的豐碩成果，除規劃導入社會住宅、社會福利設施及公共停車空間等多項公益回饋設施，整體規劃特別著重公共空間、交通動線、人行舒適環境及綠化景觀，兼顧友善步行、舒適通風、綠化開放空間及生活環境品質，打造永續宜居的嘉義市。國城建設除接續投入民族國小西側一、二期公辦都更，亦同步參與稱為「嘉義信義計畫區」的建國二村、復興新村重劃區的開發，於今年4月標得約 1,002 坪商業區土地，進一步推動嘉義東區新興商業街廓的發展。國城建設對嘉義的投入不僅止於建築營造，更化為具體的的公益行動。在簽約典禮同時宣布捐贈救護車。用行動力挺辛勤守護市民生命的第一線消防救護人員，展現企業回饋嘉義的誠摯心意。