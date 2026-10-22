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中華職棒中信兄弟21歲超新星張士綸昨（21）日在台灣大賽G4第2打席擊出關鍵安打，替球隊先馳得點，上壘後振奮怒吼。他賽後表示，敲出台灣大賽首安不僅替自己開心，也是回報教練團的期待。張士綸透露，G3中途被換下場，原因是自己「低下了頭」，他指出兄弟主帥平野惠一曾跟他說，「如果你讓我看到你低頭的話，我就一定會把你換下來。可能他看到我失落，不希望我這樣，就把我換下來，我也覺得自己不應該這樣，很慶幸今天不管好與壞都有抬起頭面對。」21歲的張士綸是兄弟今年最大驚奇，5月底升上一軍並把握住機會，成為球隊主力，本季出賽79場就敲出100安，打擊率3成27。不過在台灣大賽上，張士綸卻遭遇低潮，前3戰安打難產，不僅11打數無安打，也沒有任何上壘機會。但兄弟教練團仍對他有信心，G4讓張士綸續扛第2棒。張士綸也回應教練團的期待，在G4扮演關鍵角色，於3局下擊出帶有2分打點的安打，是他生涯在台灣大賽首支安打，不僅替球隊先馳得點，更是終結球隊連續15局沒得分的窘境。張士綸賽後談到上壘後振奮怒吼，「謝謝平野教練對我的信任，那支安打不只是為自己開心，也覺得教練那麼信任我，如果繼續這樣低潮，沒做一些事情，很對不起球隊。」張士綸透露，G3中途被換下場，是因為自己「低下了頭」，「G3前一天球隊有練球，當時平野就告知我會先發，但他說，如果你讓我看到你低頭的話，我就一定會把你換下來。可能他看到我失落，不希望我這樣，就把我換下來，我也覺得自己不應該這樣，很慶幸今天不管好與壞都有抬起頭面對。」值得一提的是，前役10局上張政禹因觸身球上壘，張士綸說原本想要挑戰，「我一開始以為是打到棒子，原本想說要挑戰，但我看到人家說打到手，好像很痛，我也覺得心蠻痛的。因為手背肉很少，他之前也有因為觸身球休息一段時間，也會害怕他再次受傷，幸好他沒事。」張政禹上壘後，下一棒的朱育賢擊出二壘滾地球，張士綸傳二壘抓到哥哥，雖然龍隊提出挑戰，但最後維持原判。張士綸說，當下沒想到壘上跑者是哥哥，「沒想那麼多，如果被得分就完蛋了，沒想到那是哥哥。」