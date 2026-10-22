我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市警察萬華分局月初搜索西門町知名BDSM酒吧，但執法過程引發爭議，台北市長蔣萬安為此二度道歉，要求嚴格檢討，同時全面釐清任何質疑並對外說明。但據悉，北市府20日臨時召開「同志業務聯繫會報」討論此事，出席的北市警代表會中稱，「帶回的52人都是『自願』，警方沒有強迫」，和民眾影片中，偵查隊長陳怡凱嗆「你們不是跟我們上去，就是被上銬」所言不符。當天主持會議的台北市副市長林奕華接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時，證實刑事警察副大隊長在會報中有說帶回的人都是「自願」，她也要求檢討執法行為。林奕華坦言，確實一般市民在當下不曉得法律上的自身權益，導致最後變成多人被帶回去的狀況，所以她在結論時有要求檢討執法行為，警方執法必須要有指引，另外也必須讓民眾在碰到強烈搜索時知道自身權益和事後申訴，這部分將請研考會、民政局和警察局一起研擬。林奕華也表示，目前此案的檢討已經送到警政署督察組調查，若不牽涉到偵查不公開的內容，她也要求警政署是否能適度對外公布；另外有團體也已經提告、檢察官也受理，北市警就全力配合調查，「只要有起訴，他們就會做處理」。包括懲處、檢討一定都配合。北市警萬華分局3日持搜索票搜索BDSM酒吧，並將店長和51名脫上衣的民眾帶回警局。北市警萬華分局長陳勇華事後坦言，相關因為脫上衣就被帶回去「釐清」的51名證人，「釐清」並沒有強制力；不過偵查隊長陳怡凱接受《路透社》採訪時，卻稱「沒穿上衣就帶走，因為不知道有沒有在那邊性交猥褻」、「所以我們帶回來釐清案情是沒有問題的」。事發後有現場民眾指控，當時警方撂話，如果不配合做筆錄，「就要寄通知書到家裡，軟性表示會幫同志通知出櫃」，另外也有民眾指出，警方嗆若不做筆錄就「上銬」，如今偵查隊長陳怡凱嗆上銬的影片曝光，他說「你們不是三個三個跟我上去，就是被上銬」，民眾質疑「為何要威脅上銬？」店長更說「把我帶走就好，為難別人幹嘛？」但北市警和萬華分局對此始終沒有回應。蔣萬安對於北市警執法爭議，5日二度公開道歉，承認警方搜同志酒吧歧視身障民眾，隨後北市警察局長林炎田召開記者會，宣布擴大懲處萬華分局長等6名官警，萬華分局長陳勇華記申誡2次，帶隊的偵查隊長陳怡凱記小過1次，現場執勤4名員警各記申誡2次處分。