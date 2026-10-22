日本萬代南夢宮旗下收藏玩具品牌「TAMASHII NATIONS」即將前進台中！年度玩具盛事「TAMASHII NATIONS SPOT POP-UP in 台中」將於10月30日至11月15日，在台中驛鐵道文化園區登場，現場不只有《航海王》、《七龍珠》、《火影忍者》、《我的英雄學院》等人氣動漫模型，還有首次在台中亮相的「魯夫」立像，以及《超人力霸王》60週年紀念商品。此外，台北限定販售的鋼彈模型也將移師台中開賣，另有6款人氣商品開放抽選購買。
萬代魂展10/30台中登場！魯夫立像、超人力霸王60週年模型亮相
「TAMASHII NATIONS SPOT POP-UP in 台中」將於10月30日至11月15日，在台中驛鐵道文化園區H09進站口藝廊舉辦，集結多款動漫角色模型。其中，《航海王》系列除了展出最新商品，還有「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -冒險的黎明-」立像首次在台中亮相，讓粉絲有機會近距離欣賞。
今年適逢《超人力霸王》系列迎來60週年，現場也將展出「S.H.Figuarts 超人力霸王狄奧」，以及「S.H.Figuarts（真骨雕製法）超人力霸王 60th Anniversary Edition」、「S.H.Figuarts（真骨雕製法）超人力霸王迪卡複合型 30th Anniversary Edition」等紀念商品。
另外，《假面騎士》系列也有驚喜，最新系列作「S.H.Figuarts 假面騎士 MY-TH」試作品將在現場展出，讓收藏玩家搶先欣賞新品造型。
鋼彈限定模型台中也買得到！6款人氣商品開放抽選
除了模型展示，本次活動另一大亮點就是限定商品販售。原本在「TAMASHII SPOT TAIPEI」限定販售的「METAL BUILD 能天使鋼彈 -STORE LIMITED EDITION-」、「METAL ROBOT魂 天狼型獵魔鋼彈 -STORE LIMITED EDITION-」等商品，也將在台中會場登場，讓中部收藏玩家不必特地北上購買。
另外，現場共有6款商品採抽選販售，包括《七龍珠》系列的超級賽亞人孫悟空（MINI）、悟天克斯、悟吉達，《火影忍者》的九喇嘛連結模式漩渦鳴人，以及《聖鬥士星矢》射手座星矢（神聖衣）、《機動戰士鋼彈》METAL BUILD Hi-ν鋼彈等熱門商品。
值得注意的是，若錯過事前抽選登記，也不代表完全買不到！ 官方表示，活動期間若有中選者未完成取貨，剩餘名額有機會釋出，開放現場收藏玩家購買。不過實際釋出數量及販售方式，仍須依官方公告為準，建議想入手限定模型的粉絲，事先關注活動資訊，以免白跑一趟。
🟡 TAMASHII NATIONS SPOT POP-UP in 台中活動資訊
📌日期：2026年10月30日（五）至11月15日（日）
📌時間：11：00至19：00，最後入場時間18：40
📌地點：台中驛鐵道文化園區H09進站口藝廊（台中市中區台灣大道一段1號）
📌限定商品：鋼彈系列限定模型等多款商品
📌抽選商品：共6款，抽選及現場剩餘名額販售方式依官方公告
📌官方資訊：Tamashii Nations Taiwan Facebook粉絲專頁
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「TAMASHII NATIONS SPOT POP-UP in 台中」將於10月30日至11月15日，在台中驛鐵道文化園區H09進站口藝廊舉辦，集結多款動漫角色模型。其中，《航海王》系列除了展出最新商品，還有「S.H.Figuarts 蒙其・D・魯夫 -冒險的黎明-」立像首次在台中亮相，讓粉絲有機會近距離欣賞。
除了模型展示，本次活動另一大亮點就是限定商品販售。原本在「TAMASHII SPOT TAIPEI」限定販售的「METAL BUILD 能天使鋼彈 -STORE LIMITED EDITION-」、「METAL ROBOT魂 天狼型獵魔鋼彈 -STORE LIMITED EDITION-」等商品，也將在台中會場登場，讓中部收藏玩家不必特地北上購買。
🟡 TAMASHII NATIONS SPOT POP-UP in 台中活動資訊
📌日期：2026年10月30日（五）至11月15日（日）
📌時間：11：00至19：00，最後入場時間18：40
📌地點：台中驛鐵道文化園區H09進站口藝廊（台中市中區台灣大道一段1號）
📌限定商品：鋼彈系列限定模型等多款商品
📌抽選商品：共6款，抽選及現場剩餘名額販售方式依官方公告
📌官方資訊：Tamashii Nations Taiwan Facebook粉絲專頁