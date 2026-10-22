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台北市警察萬華分局月初搜索西門町知名BDSM酒吧，但執法過程引發爭議，民間團體日前發出聲明，呼籲內政部、監察院介入調查，並譴責北市府敷衍了事的處理態度，要求公布執法過程調查報告。北市府20日臨時召開「同志業務聯繫會報」討論此事件，主持會議的北市副市長林奕華接受《NOWNEWS今日新聞》電訪時表示，目前此案交由警政署督察組負責調查，她也要求，倘若報告出來後，內容不牽涉偵查不公開的內容，應適度對外公布。林奕華表示，目前此案的檢討已經送到警政署督察組調查，若不牽涉到偵查不公開的內容，她也要求警政署是否能適度對外公布；另外有團體也已經提告、檢察官也受理，北市警就全力配合調查，「只要有起訴，他們就會做處理」。包括懲處、檢討一定都配合。民間司法改革基金會、台灣刑事辯護律師協會、人權公約施行監督聯盟、中華民國身心障礙聯盟、台灣廢除死刑推動聯盟、台灣勞工陣線、國際特赦組織台灣分會、婦女新知基金會、台灣伴侶權益推動聯盟等9個民間團體日前發布聯合聲明，譴責北市府敷衍了事，將向內政部、監察院提出陳訴，要求公布執法過程調查報告、深入追究個別行為涉犯刑事、行政責任；檢討教育和管理面，避免再度出現歧視、違法，最後是要求修法承認搜索時律師在場權。