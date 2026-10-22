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小孟老師分析今（22）日12星座運勢。牡羊座：工作：擴展新的業務感情：留住感動回憶財運：掌握未來趨勢幸運色：紫色貴人：射手小人：雙子金牛座：工作：建立良好合作感情：用心打扮自己財運：投資等待時機幸運色：黃色貴人：巨蟹小人：天蠍雙子座：工作：虛心檢討改進感情：願意為他付出財運：資金穩定成長幸運色：咖啡色貴人：水瓶小人：雙魚巨蟹座：工作：合群互助合作感情：說話更有趣味財運：可以安心投資幸運色：咖啡色貴人：獅子小人：天秤獅子座：工作：獲得專業認證感情：有不錯的邂逅財運：正確消息情報幸運色：棕色貴人：處女小人：金牛處女座：工作：虛心耐心聽教感情：從傾慕轉相戀財運：偏財運頗為旺幸運色：紫色貴人：金牛小人：射手天秤座：工作：能力超群出眾感情：感激生命有他財運：提高獲利盈利幸運色：綠色貴人：牡羊小人：魔羯天蠍座：工作：職場人氣增加感情：珍視眼前愛人財運：避免股票虧損幸運色：綠色貴人：雙魚小人：處女射手座：工作：凡事親力親為感情：充滿陽光歡笑財運：合理配置資產幸運色：淡藍色貴人：雙子小人：水瓶魔羯座：工作：獲得專利版權感情：製造約會樂趣財運：提高理財技能幸運色：亮紅色貴人：天蠍小人：牡羊水瓶座：工作：真誠用心對待感情：愛情貴人運強財運：投資理財機靈幸運色：咖啡色貴人：魔羯小人：獅子雙魚座：工作：找到工作樂趣感情：約會盡興快樂財運：看準投資行情幸運色：棕色貴人：天秤小人：巨蟹