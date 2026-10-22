我是廣告 請繼續往下閱讀

受到SpaceX最新財報鼓舞提振，加上特斯拉（Tesla）的表現促使投資者重新湧入科技領域，投資人對AI相關股票的信心加強，激勵美股主要指數週三普遍收紅。綜合《CNBC》等外媒報導，SpaceX最新財報優於預期，第3季營收年增161％，其AI相關業務更是成長了9倍，股價在週三收盤時漲了7.79%。而馬斯克（Elon Musk）證實SpaceX與特斯拉分別成立特別委員會，正式評估2家公司合併前景一事，也帶動特斯拉股價當天收漲3.41%。21日收盤，美股道瓊工業指數揚升360.21點或0.69%，收52856.09點；標普500指數上漲44.60點或0.58%，收7757.17點；那斯達克指數上揚278.04點或1.05%，收26702.86點；費城半導體指數揚升221.74點或1.97%，收11505.56點。不過， 美國財富管理公司「Cresset」的首席市場策略師奇德爾（Joe Zidle）也提醒，儘管SpaceX證明這一領域仍有廣闊的發展空間，但他認為，因過度狂熱而導致資本過度投入的根本性緊張態勢並未改變。近期，圍繞著AI產業可持續性前景的擔憂，確實令市場情緒承壓，交易員們關注的焦點，是AI投資的債務問題，以及對於AI基礎設施需求，是否足以支撐企業相關支出。