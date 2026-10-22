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全球廣泛使用的網站程式語言PHP驚傳重大資安漏洞，開發團隊於21日緊急發布安全更新，修補2項嚴重漏洞。由於攻擊者在特定條件下，可能未經身分驗證便遠端執行程式碼，讓伺服器面臨遭入侵、資料外洩或系統遭控制的風險，歐美多國政府、學校及醫療相關網站，陸續採取預防性下線或緊急維護措施。根據PHP官方公告，這次公布的兩項漏洞編號分別為CVE-2026-109618與CVE-2026-109619，漏洞涉及程式執行過程中，記憶體管理與內部狀態處理問題，在特定條件下，可能讓攻擊者遠端執行任意程式碼。PHP是全球廣泛使用的伺服器端程式語言，許多網站、內容管理系統與網路服務都仰賴它運作，包括WordPress等常見平台。《路透社》指出，這次漏洞消息引發多國機構緊急應變，部分政府、學校及醫療網站為降低遭攻擊風險，選擇暫時停止服務。PHP開發團隊已發布修補版本，呼籲使用者立即更新。官方強調，沒有能完全取代更新的緩解措施，業者應盡快確認實際使用的PHP 版本、完成修補；無法及時更新的系統，則應評估暫時停止對外服務。日本首相高市早苗21日晚間在X上發文，希望業者當晚就採取行動，儘快安裝修補程式，如果及時安裝真的有困難，暫時關閉網站也是降低風險的有效方法。高市的呼籲不僅是技術層面的提醒，也凸顯政府對數位基礎設施安全的重視。網站暫停服務可能影響民眾使用與企業營運，但若漏洞遭到利用，後續可能造成更大損失。日本政府相關資安單位也同步提醒業者，若無法及時修補，應考慮暫時停止網站服務，以降低遭入侵的風險。除了日本以外，歐洲多國也採取預防性措施。荷蘭首相耶滕（Rob Jetten）表示，政府正密切關注PHP資安漏洞的發展，並依據國家網路安全中心的建議，要求相關系統立即安裝更新，在確認系統安全、完成必要修補前，受影響的政府服務將暫時維持離線，待風險排除後再恢復運作。歐盟資安應變機構「CERT-EU」則提醒相關組織，應盤點使用PHP的應用程式，並在更新發布後盡快完成修補。法國、芬蘭等地，部分政府服務也採取維護或暫停措施。美國方面，聯邦資安機構亦對漏洞風險提出警告，呼籲相關系統管理者立即更新，無法及時修補者，應評估隔離或暫停對外服務。不過，各國採取措施並不代表所有相關網站都已遭駭，許多下線行動是為了預防可能的攻擊。《美聯社》與《華盛頓郵報》報導，研究人員利用AI工具協助分析程式碼、辨識潛在缺陷並驗證漏洞，讓原本不易察覺的安全問題更快浮上檯面。然而，同樣的技術進展也可能讓攻擊者更快理解漏洞原理，縮短從漏洞公開到實際攻擊的時間。對於網站管理者而言，這意味著依照「一般維護週期」來安排更新的傳統做法，未必足以應對高風險漏洞。這次事件也凸顯開源軟體安全維護的挑戰。PHP開發團隊表示，部分漏洞相關問題早有線索，但技術複雜度與維護資源限制，使修補工作並非一開始就能完成。隨著AI輔助資安研究能力持續提升，開發團隊、企業與政府機構，如何加快漏洞通報、修補及部署流程，將成為維護網路安全的重要課題。原文連結：