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▲狄鶯65歲體態還是保持得非常好。（圖／翻攝自微博）

孫安佐日前因為自製噴火槍遭羈押，護子心切的媽媽狄鶯多次在鏡頭前崩潰，不僅如此，她還被發現碩士論文研究主題是自己的兒子，成為眾人焦點。隨著風波逐漸被眾人淡忘，狄鶯也開始回到事業軌道，日前她現身廈門參加商演，65歲的她頭上綁著雙辮子，在舞台扭腰熱唱，畫面瞬間衝上微博熱搜。狄鶯本次是受邀到中國廈門參加「第二屆海峽兩岸戲曲文化交流活動」，當天她跟姊姊狄玫一起演唱歌仔戲經典歌曲《樊梨花大戰三女將》、《梅園定情》，其中也包括個人代表作《阿嫂》，活動中也跟當地歌仔戲當家一起演出，雖然狄鶯早已離開歌仔戲圈子，但依舊寶刀未老。值得一提的是，65歲的狄鶯當天穿著白色蕾絲上衣、藍色緊身牛仔褲，頭上還綁著俐落的辮子，造型相當年輕，過程中還多次跟著音樂搖擺屁股扭腰，體態相當窈窕漂亮。因為當晚商演活動影片公開後，不僅衝上熱搜，還吸引許多網友留言大讚，「65歲身材也太好」、「看起來太有力了」、「這個體態年紀實在不合理」；但也有許多網友不在乎，認為狄鶯都65歲還要出來唱歌，都是因為家裡有個不成器的兒子導致。