我是廣告 請繼續往下閱讀

相聲演員黃逸豪，因為上傳諷刺中國國家主席習近平的喜劇段子，竟遭中國人士涉嫌出資45萬元，指使台灣徵信業者跟監、策劃「假車禍」，新北地檢署21日起訴5名被告，陸委會批評中共以暴力手段對台灣人民進行跨國鎮壓，強調任何人若接受中共或其協力者指示參與，政府必將依法究責、追緝到底。對此，日本資深媒體人矢板明夫表示，自己也是跨境暴力事件的受害者，呼籲在立法院佔多數的藍白立委，立即啟動修法程序，別讓任何境外勢力把威權恐懼帶進台灣，重演白色恐怖。矢板明夫在臉書粉專發文，回憶今年7月，自己也是在台中遭遇陌生男子襲擊，調查後發現是涉及組織、計畫與報酬的暴力犯罪，黃逸豪的遭遇也很類似，而他的「罪行」，只是因為站在台灣舞台上，講了一段諷刺習近平的脫口秀。矢板明夫表示，在民主國家，政治人物本來就應該接受批評與嘲諷，不能因為有人說了幾句不合意的話，就透過金錢在台灣找人跟監、恐嚇甚至策劃暴力，這已經不是單純的言論審查，而是中國威權勢力把恐懼輸出到台灣，企圖讓台灣人不敢說話。矢板明夫提到，台灣現行法律，雖然可以處理傷害、恐嚇與非法蒐集個資等犯罪，但對於接受境外勢力指示、資助，在台灣進行政治性跟監、威脅與暴力的行為，《反滲透法》與相關刑法規範仍有明顯漏洞與不足，呼籲目前在立法院擁有席次優勢的國民黨、民眾黨，立即啟動修法程序，做到3件事：1. 追查境外資金與幕後組織-強化追查跨境金流與地下組織的法律工具，不能只抓到台灣境內的執行者。2. 建立明確刑責並加重處罰-對接受境外勢力資助、指示，在台灣進行跨境跟監、威脅與暴力鎮壓的在地協力者，予以重罰。3. 保障正常言論自由-清楚區分犯罪行為與正常的政治表達，讓法律成為守護民主的盾牌，而非打壓異議的工具。矢板明夫強調，這不是藍綠問題，也不是統獨問題，只要暴力可以取代辯論、威脅可以箝制表達，台灣每一個人的自由都會受到威脅，國會多數代表的，是人民的託付與權限，呼籲藍白營提出具體法案與排審時程，展現台灣立法機關保護人民的堅定決心。