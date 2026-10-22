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薔琵颱風來勢洶洶，日本沖繩離島地區尚未正式迎來颱風，交通與民生安排已率先受到衝擊。《宮古新報》等日媒報導，受颱風接近影響，宮古島、石垣島及周邊離島航線大規模取消，原訂本週末舉行的考試，也被迫取消或調整地點。日本航空集團宣布，22日中午以後至23日，宮古、石垣、多良間及與那國等航線全數停飛，2天合計取消106架航班，約8900名旅客受到影響。全日空也宣布取消57架航班，約5350人的行程受到波及。隨著航班陸續停飛，原本準備前往沖繩離島度假的旅客，可能面臨行程延誤、改期，甚至滯留當地的情況。除了航班大量取消，下地島機場也採取進一步應變措施，機場營運方決定22日全天關閉航廈。沖繩離島交通高度仰賴陸空運輸，一旦颱風來襲，航班和船次就可能陸續停駛。對島上居民而言，不僅是旅行受阻，還可能牽動物資運輸、返家安排及其他日常活動。由於航空公司已陸續調整航班，旅客若近期準備前往宮古島、石垣島或周邊離島，應持續確認航空公司公告，不宜只依原訂起飛時間安排行程。薔琵颱風帶來的影響，也延伸至教育與公共事務。《沖繩時報》報導，原訂24日、25日舉行的保育士考試取消，考生改安排至沖繩本島的那霸應試；石垣市及與那國町也規劃於23日停課。目前，薔琵後續路徑仍有變數，日本西部及九州是否受到進一步影響仍須觀察，但沖繩的離島交通與民生安排，已提前進入應變狀態。原文連結：