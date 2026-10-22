中央氣象署已於21日晚間11時30分發布薔琵海上颱風警報，預估今（22）日中午前後可能發布陸上颱風警報，氣象專家吳德榮指出，最新預測路徑略向西調整，颱風中心可能從宜蘭與日本與那國島之間的海面通過，登陸台灣的機率仍不能完全排除。雖然薔琵已過強度巔峰，但暴風範圍廣大，加上路徑更靠近陸地，強風豪雨威脅進一步升高，尤其週五（23日）、週六（24日）北部、宜蘭、花蓮及山區，須嚴防大量致災降雨。
薔琵會進來台灣嗎？已過強度巔峰，路徑仍接近
根據今（22）日凌晨2時中央氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」，第29號強颱薔琵路徑略向西調整，預估通過宜蘭與日本與那國島之間的海面，預測路徑的不確定範圍再度觸及台灣陸地，代表颱風中心登陸的可能性仍無法完全排除。
此外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）AI模式21日晚間8時模擬顯示，系集平均路徑持續向西北轉北，預計23日通過台灣東北部海面後，再向東北方向迴轉，與台灣陸地的距離也進一步拉近。
吳德榮提醒，雖然薔琵已過強度巔峰，未來將緩慢減弱，但強度仍強、暴風範圍廣大，隨著路徑更接近台灣，強風豪雨威脅也跟著升高。由於各模式模擬仍有差異，後續路徑存在不確定性，民眾不可掉以輕心。
薔琵哪一天風雨最明顯？週五將是防颱關鍵期
至於未來天氣，吳德榮表示，今（22）日受到東北季風及薔琵外圍水氣影響，迎風面降雨將逐漸增強，北台灣氣溫明顯下降、轉為濕涼，背風面影響相對輕微。
週五（23日）至週六（24日）將是防颱關鍵期，受到薔琵颱風環流影響，北部、宜蘭、花蓮及山區必須特別留意強風與大量致災降雨，即使位於背風面的平地，風雨相對較小，仍可能出現強陣風及瞬間大雨。預估週六下半天起，隨著薔琵逐漸遠離，台灣各地風雨才會逐步減緩。
什麼時候雨會停？預計週日天氣好轉、下週二東北季風再增強
吳德榮分析，週日（25日）、下週一（26日）颱風遠離，風雨停歇、天氣逐漸好轉，僅山區午後偶有局部短暫降雨。不過，下週二（27日）、週三（28日）東北季風將再度增強，迎風面又有局部短暫降雨機率，背風面則以晴朗穩定天氣為主。
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根據今（22）日凌晨2時中央氣象署最新「颱風路徑潛勢預測圖」，第29號強颱薔琵路徑略向西調整，預估通過宜蘭與日本與那國島之間的海面，預測路徑的不確定範圍再度觸及台灣陸地，代表颱風中心登陸的可能性仍無法完全排除。
此外，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）AI模式21日晚間8時模擬顯示，系集平均路徑持續向西北轉北，預計23日通過台灣東北部海面後，再向東北方向迴轉，與台灣陸地的距離也進一步拉近。
吳德榮提醒，雖然薔琵已過強度巔峰，未來將緩慢減弱，但強度仍強、暴風範圍廣大，隨著路徑更接近台灣，強風豪雨威脅也跟著升高。由於各模式模擬仍有差異，後續路徑存在不確定性，民眾不可掉以輕心。
至於未來天氣，吳德榮表示，今（22）日受到東北季風及薔琵外圍水氣影響，迎風面降雨將逐漸增強，北台灣氣溫明顯下降、轉為濕涼，背風面影響相對輕微。
週五（23日）至週六（24日）將是防颱關鍵期，受到薔琵颱風環流影響，北部、宜蘭、花蓮及山區必須特別留意強風與大量致災降雨，即使位於背風面的平地，風雨相對較小，仍可能出現強陣風及瞬間大雨。預估週六下半天起，隨著薔琵逐漸遠離，台灣各地風雨才會逐步減緩。
什麼時候雨會停？預計週日天氣好轉、下週二東北季風再增強
吳德榮分析，週日（25日）、下週一（26日）颱風遠離，風雨停歇、天氣逐漸好轉，僅山區午後偶有局部短暫降雨。不過，下週二（27日）、週三（28日）東北季風將再度增強，迎風面又有局部短暫降雨機率，背風面則以晴朗穩定天氣為主。
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