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薔琵暴風圈擴大全台19縣市恐列警戒

▲薔琵颱風持續影響台灣，23日至24日降雨最劇烈，北部、宜蘭及中部山區恐有豪雨，25日起隨颱風遠離，雨勢逐漸趨緩。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw））

23日至24日上午降雨最明顯

海上浪高恐超過6公尺

中央氣象署已於21日晚間11時30分發布薔琵海上颱風警報，並評估22日中午前後有機會發布陸上颱風警報，氣象專家林得恩今（22）日指出，根據中央氣象署凌晨2時最新颱風預測，薔琵路徑再度往西修正，越來越靠近台灣東北角，加上暴風圈有擴大趨勢，七級風暴風半徑恐增加至300公里，本島19縣市都可能被納入陸警警戒範圍，週五（23日）至週六（24日）上半天將是降雨最明顯時段。根據氣象署今晨2時最新颱風預報，薔琵從昨晚至今移動路徑再度西修，預測中心將非常靠近台灣東北角陸地，對台灣的威脅進一步增加。林得恩在粉專「林老師氣象站」指出，除了颱風路徑更貼近台灣，未來暴風圈也有擴大趨勢，七級風暴風半徑預估由280公里增加至300公里，十級風暴風半徑則可能擴大至140公里。受到路徑西修及暴風圈擴大影響，林得恩指出，未來陸上颱風警報警戒範圍可能增加，除了澎湖、金門及連江等離島縣市外，台灣本島19個縣市恐全部納入警戒範圍，颱風影響時間也可能因此拉長，預估海上颱風警報要到週六（24日）下半天才有機會解除。至於降雨影響，林得恩指出，薔琵颱風帶來的雨勢不只有北台灣，全台各地都有機會降雨，其中週五（23日）至週六（24日）上半天，是降雨最為顯著的時間點。降雨將以山區最為集中，除了北部及東北部山區須留意持續性強降雨，隨著颱風移動，中南部山區在後期也可能成為降雨熱區。林得恩表示，今日至週六（22日至24日），台灣附近各海面風浪將明顯增大，平均風力可達7至8級、陣風10級以上，浪高也將增加至4公尺以上。尤其週五至週六期間，颱風暴風圈附近海域風浪更加劇烈，平均風力恐達10級以上、陣風12級以上，浪高甚至可能超過6公尺。