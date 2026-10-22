我是廣告 請繼續往下閱讀

原本怕被出征 王淺秋：結果留言暖到流汗

佩服「洋流守則」 王淺秋：他好像真的辦到了

稱沈伯洋反應快 但澄清「我沒有被說服」

翁曉玲稱「青鳥都在罵」 王淺秋：至少沒人身攻擊

民進黨台北市長候選人沈伯洋日前接受媒體人王淺秋專訪，王淺秋當時還在節目中開玩笑喊話沈伯洋支持者「不要出征主持人」。沒想到隔天她透露，原本擔心的情況並未發生，反而有大量正面留言湧入粉專，讓她直呼「真的會暖到讓你流汗的那種」，更表示沈伯洋透過「洋流守則」呼籲支持者不要攻擊對手，「他好像真的辦到了」。王淺秋昨（21）日在節目中回顧前一天專訪沈伯洋，表示自己訪問結束後「笑罵由人、該問的都問了」，至於主持方式與風格，外界都可以評論。她原先確實擔心專訪播出後可能遭到沈伯洋支持者出征，當時還在節目上半開玩笑喊話「不要出征主持人」。不過實際結果卻讓她意外。王淺秋表示，後來湧入粉專的留言，很多都是「謝謝妳的專訪」、「讓他有機會闢謠」等正面內容，而且數量不少，「真的會暖到讓你流汗的那種」。她形容，這種感受「滿奇妙的」，甚至直呼「厲害捏」。王淺秋也提到，沈伯洋近期公開「洋流守則」，呼籲支持者擴散正確資訊、溫和交流，不互罵、不人身攻擊，也不要散播不實消息。她回顧過去「韓流」時期，也常有人討論是否能約束「韓粉」言行，但要控制支持者情緒其實非常困難。因此看到沈伯洋提出守則後，支持者確實沒有大舉到她的粉專進行人身攻擊，反而留下大量友善留言，王淺秋直言，「他好像真的辦到了」，也讓她對這件事感到佩服。對於前一天專訪本身，王淺秋也表示，節目原本被告知沈伯洋團隊不需要事前提供題綱，不過節目組最後仍有提供，「我是有武德的」。她認為，沈伯洋在訪談過程中的確反應很快，但到底有沒有回答所有問題，觀眾可以自行判斷，因為她自己仍有不少心中的疑問沒有得到答案。對於有媒體形容她遭沈伯洋「說服」，王淺秋也特別澄清，她當然沒有被說服、仍有自己的判斷與想法，只是並沒有打算全部在節目中表達。當王淺秋描述親身經歷時，一旁的受訪者、國民黨立委翁曉玲卻表示，她印象中的「青鳥」網路風格常有批評、酸言酸語，也不清楚沈伯洋所謂的教戰守則是否真能變成「暖流」。王淺秋則回應，「沒關係啦！我覺得總比被人身攻擊好」，並再次表示，至少她粉專收到的留言並沒有人身攻擊，反而很多人感謝她提供專訪平台，讓沈伯洋有機會說明相關爭議。至少從這次經驗來看，沈伯洋確實有展現出希望降低網路攻擊、鼓勵理性討論的態度。