薔琵颱風持續進逼台灣，由於目前路徑西修，薔琵颱風暴風圈將可能會籠罩半個台灣以上，根據NCDR天氣與氣候監測網資料，最新各國路徑目前有達成共識，都是在台灣東北外海北轉後往日本去，然而最新薔琵颱風衛星雲圖仍然非常震撼，颱風眼超大一顆、清楚且圓潤，如果未來路徑繼續西偏，還是不排除有登陸的可能性，民眾要隨時留意颱風動態消息！
薔琵完美颱風眼「衛星雲圖超震撼」！各國路徑有共識了
根據NCDR資料顯示，最新各國路徑預測目前已經有共識，預估薔琵颱風不會直接侵襲台灣，而是在台灣東北外海北轉之後往日本去，只是距離遠近問題，目前日本氣象廳預測是最接近台灣的路線，而中央氣象署跟韓國氣象局則是預測北轉路徑幾乎重疊，美國及香港則是距離台灣較遠的路線。
除此之外，稍早7時50分還是強烈颱風的薔琵衛星雲圖仍然可以看到非常龐大的環流，且颱風眼非常大一顆又很圓潤，端看衛星雲圖還是覺得非常震撼！由於秋颱路徑多變，如果未來薔琵颱風又持續西修路徑，仍然不排除颱風中心會登陸，還是要特別留意！
薔琵暴風圈將籠罩全台灣！周五至周六早上風雨最劇烈
氣象粉專「天氣即時預報」也在臉書上提醒，根據氣象署及各國預估，颱風路徑持續「往台灣」修正，且各國路徑已有共識，也可以看出，颱風7級暴風圈未來將籠罩「全台灣」，10級風暴風圈也將掠過東北角，風雨影響程度明顯增大。
「天氣即時預報」也說，周五至周六上半天是薔琵颱風最接近的時刻，北部、宜花、中部、南部山區要注意較大降雨；全台平地、部分高山則要注意強風。提醒大家，薔琵颱風環流廣大，路徑比預期更貼近台灣很多，「多數地區」都將有風雨的感受，但有一個好消息，就是颱風在接近台灣時，是呈「減弱趨勢」，但還是請大家做好基本的防颱措施，以策安全。
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根據NCDR資料顯示，最新各國路徑預測目前已經有共識，預估薔琵颱風不會直接侵襲台灣，而是在台灣東北外海北轉之後往日本去，只是距離遠近問題，目前日本氣象廳預測是最接近台灣的路線，而中央氣象署跟韓國氣象局則是預測北轉路徑幾乎重疊，美國及香港則是距離台灣較遠的路線。
除此之外，稍早7時50分還是強烈颱風的薔琵衛星雲圖仍然可以看到非常龐大的環流，且颱風眼非常大一顆又很圓潤，端看衛星雲圖還是覺得非常震撼！由於秋颱路徑多變，如果未來薔琵颱風又持續西修路徑，仍然不排除颱風中心會登陸，還是要特別留意！
氣象粉專「天氣即時預報」也在臉書上提醒，根據氣象署及各國預估，颱風路徑持續「往台灣」修正，且各國路徑已有共識，也可以看出，颱風7級暴風圈未來將籠罩「全台灣」，10級風暴風圈也將掠過東北角，風雨影響程度明顯增大。
「天氣即時預報」也說，周五至周六上半天是薔琵颱風最接近的時刻，北部、宜花、中部、南部山區要注意較大降雨；全台平地、部分高山則要注意強風。提醒大家，薔琵颱風環流廣大，路徑比預期更貼近台灣很多，「多數地區」都將有風雨的感受，但有一個好消息，就是颱風在接近台灣時，是呈「減弱趨勢」，但還是請大家做好基本的防颱措施，以策安全。
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