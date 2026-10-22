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薔琵完美颱風眼「衛星雲圖超震撼」！各國路徑有共識了

最新各國路徑預測目前已經有共識，預估薔琵颱風不會直接侵襲台灣，而是在台灣東北外海北轉之後往日本去

如果未來薔琵颱風又持續西修路徑，仍然不排除颱風中心會登陸，還是要特別留意！

▲最新各國路徑預測目前已經有共識，預估薔琵颱風不會直接侵襲台灣，而是在台灣東北外海北轉之後往日本去，只是距離遠近問題。（圖/NCDR）

薔琵暴風圈將籠罩全台灣！周五至周六早上風雨最劇烈

颱風7級暴風圈未來將籠罩「全台灣」，10級風暴風圈也將掠過東北角，風雨影響程度明顯增大。

周五至周六上半天是薔琵颱風最接近的時刻，北部、宜花、中部、南部山區要注意較大降雨；全台平地、部分高山則要注意強風。