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葉門親伊朗的胡塞武裝組織，持續對沙烏地阿拉伯發動攻擊，沙國東部的法赫德國王國際機場（King Fahd International Airport），當地時間21日晚上又遭襲，造成1人死亡、8人受傷。美國國務院已下令，要求駐沙國的非緊急政府人員及其家屬撤離，顯示中東安全局勢持續升溫，民用航空與關鍵能源設施面臨的風險正進一步擴大。根據《路透社》報導，沙烏地阿拉伯民航總局21日表示，法赫德國王國際機場當晚遭到攻擊，造成居民傷亡，仍在評估設施受損情況。同一天稍早，沙烏地阿拉伯能源部證實，防空系統攔截一架企圖攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）旗下舍拜油田（Shaybah oilfield）設施的無人機，墜落殘骸造成2人死亡。美國國務院21日下令，要求駐沙烏地阿拉伯使館、相關外交據點的非緊急政府人員與其家屬離境。美國國務院發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，伊朗支持的葉門胡塞武裝，近期加大對沙國的敵對行動，攻擊包括民用機場及其他關鍵基礎設施，已造成平民傷亡與嚴重交通中斷。皮戈特指出，美國政府將外交人員及其家屬的安全列為首要考量，將持續採取必要措施保護他們。美國駐利雅德使館也發布安全警告，提醒可能發生更多胡塞武裝攻擊，呼籲在當地的美國公民提高警覺。《路透社》引述美國官員表示，華府也計畫調整其他海灣國家的外交人員安排，部分使館可能要求家屬離境。不過，美國國務院已明確表示，正式的強制離境命令，目前僅適用於沙烏地阿拉伯的非緊急政府人員及家屬，不能視為美國全面撤離波斯灣各國。美國此次撤離命令，反映華府對沙國安全情勢的憂慮加深。美國駐利雅德使館，先前就曾在伊朗戰爭爆發後遭無人機攻擊，當時美國已撤出一部分外交人員，這些人是最近才陸續返回；如今，華府再度要求非緊急人員及家屬離境，凸顯當地安全威脅仍未解除。胡塞武裝長期獲得伊朗支持，近年多次攻擊紅海航運及區域目標。此次沙國機場與油田接連發生傷亡事件，可能進一步衝擊航空運輸、能源設施運作及外國人員在當地的安全。原文連結：