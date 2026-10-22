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韓國男神宋仲基過去跟宋慧喬合作《太陽的後裔》假戲真做，有過一段短暫的婚姻，不過兩人已經離婚7年，近日一段他在街頭的影片網路瘋傳，其中粉絲大喊他是「跟宋慧喬結婚的那個人」，沒想到宋仲基聽到關鍵字後馬上皺眉變臉，短短影片在社群瘋傳。根據了解，這段影片並不是近期的活動影片，而是2023年宋仲基到香港參加活動時所拍攝，影片中可以看見，宋仲基對大家相當親切，就算是在街頭被巧遇也笑臉迎人。不過接著有話外之音開始問「這是誰呀？」旁邊接著有人回應「跟宋慧喬結婚的那個人」，沒想到宋仲基突然間眉頭深鎖、收起笑容，不過馬上又和其他人打起了招呼，表情管理相當之快。影片曝光後瞬間在社群瘋傳，許多網友紛紛為宋仲基抱不平，因為兩人分開已經很多年，到現在還把前妻標籤貼在身上，也難怪他會不開心；不過其實影片中內容是中國路人正在聊天，宋仲基並不懂中文，因此是不是真的因為聽到「宋慧喬」而生氣無從考據。回顧宋仲基與宋慧喬的感情，兩人2016年合作韓劇《太陽的後裔》擦出愛火，劇中飾演情侶的兩人戲外假戲真做，2017年10月舉行婚禮，沒想到僅維持約1年9個月，雙方就於2019年宣布離婚。如今宋仲基早已展開新生活，2023年宣布與英國籍演員凱蒂露易絲桑德斯（Katy Louise Saunders）結婚，兩人婚後迎來一子一女，組成四口之家。