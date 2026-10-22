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日期 傷勢與復原進度 6月11日 左膝發炎問題浮現 7月3日 右手臂二頭肌不適，本季最後一次登板 7月19日 因膝蓋狀況反覆，暫時退出先發輪值 7月25日 停止投球訓練 8月8日 重新開始傳接球訓練 8月29日 原定復出計畫再度延後 9月11日 進入15天傷兵名單 10月 季後賽僅以指定打擊出賽 10月21日（美國時間） 道奇證實休賽季暫不需要手術，預期2027年恢復投球

▲大谷翔平2026年季後賽打擊率僅.162，直到國聯冠軍賽第4戰才轟出首支全壘打，仍無法挽救道奇遭釀酒人橫掃的命運。（圖／美聯社／達志影像）

美國職棒大聯盟（MLB）洛杉磯道奇日籍球星大谷翔平2026年下半季飽受左膝與右手臂傷勢困擾，最終無緣在季後賽登板，所幸休賽季傳出好消息。道奇棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）在今（22）日的球季結束記者會證實，大谷經過醫師評估後，現階段不需要接受手術，休養是主要治療方式，球團也預期他2027年能重返投手丘，繼續挑戰二刀流。佛里德曼表示，大谷今年面對的不只是單一傷勢，左膝與右手臂二頭肌不適反覆出現，有時一處症狀改善，另一處又開始產生問題，讓球隊難以掌握他的恢復狀況。不過，大谷在球季結束後已接受醫療評估，球團目前沒有安排手術的計畫，醫師建議以充分休息作為主要恢復方式。對於外界最關心的2027年投球計畫，佛里德曼明確表示：「我完全預期他明年會投球。」他也強調，道奇不只是希望大谷恢復登板，更期待他重新展現投手實力。事實上，大谷在國聯冠軍賽遭釀酒人橫掃出局後，也曾表達明年繼續二刀流的決心，如今球團確認暫不需要手術，無疑是休賽季的一大利多，但實際恢復進度與登板安排仍有待觀察。回顧大谷2026年球季，其實在健康狀態下，他的投球壓制力依舊相當驚人。全年14場先發繳出8勝2敗、防禦率1.79的成績，85.2局投球飆出95次三振，WHIP僅0.95，被打擊率低至.179。然而，傷勢卻讓這段亮眼表現提早畫下句點。今年例行賽大谷前10場先發防禦率僅0.74，但6月11日左膝發炎問題浮現後，最後4場登板防禦率上升至4.38，期間24.2局失掉12分自責分，與前10場61局僅失5分形成明顯對比。7月3日對教士之戰成為大谷本季最後一次登板，當天先發6局失3分、送出9次三振，但賽後因右手臂二頭肌不適提前退出打擊任務。此後道奇持續嘗試安排恢復投球訓練，卻始終無法讓他重新回到先發輪值。大谷7月因膝蓋狀況反覆而暫停投球，8月重新啟動傳接球與牛棚訓練，原本一度有機會在月底復出，卻因身體不適再度延後。進入9月後，大谷不僅無法投球，打擊表現也開始受到影響。根據MLB官網統計，他從8月8日起的最後29場例行賽，打擊率僅.205，OPS為.666，與前半季表現形成落差。道奇最終在9月11日將他放進15天傷兵名單，球隊希望透過休養讓他趕上季後賽，但結果並不理想。今年季後賽，大谷只能以指定打擊身分出賽，整體打擊率僅.162，直到國聯冠軍賽第4戰才終於轟出季後賽首支全壘打，並貢獻3分打點，仍無法阻止道奇遭釀酒人4連勝橫掃。