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▲大谷翔平2026年僅先發14場，仍繳出8勝2敗、防禦率1.79的成績，如何將健康與壓制力延續到季後賽，將是道奇明年的考驗。（圖／取自X @TalkinBaseball_）

▲道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）曾坦言，回顧大谷翔平的傷勢處理過程，球隊應該更早讓他進入傷兵名單。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯道奇球星大谷翔平確定不需要在休賽季接受手術，2027年將繼續挑戰二刀流，但今年傷勢反覆、7月後無法登板，甚至連季後賽打擊表現都受到影響，也替道奇敲響警鐘。棒球事務總裁佛里德曼（Andrew Friedman）坦言，球團沒有現成案例可以參考，必須重新思考如何管理大谷的整季負荷。從投球安排、打擊出賽到醫療決策，道奇明年面臨三大難題，真正的目標已不只是讓大谷重返投手丘，而是確保他能健康打進10月。大谷今年14場先發拿下8勝2敗、防禦率1.79，證明他的投球能力依舊處於頂尖水準，但前10場先發防禦率僅0.74，最後4場卻升至4.38，與左膝傷勢浮現的時間重疊，也反映出健康狀況對投球表現的潛在影響。一般先發投手登板後，可以安排數天恢復，但大谷即使沒有投球任務，往往還是必須擔任指定打擊，意味著他的身體負荷不能只用投球局數或球數衡量，跑壘、打擊訓練及比賽累積的疲勞，同樣必須納入考量。道奇今年曾透過錯開投打任務、登板後安排休息日等方式降低負擔，卻仍無法阻止傷勢惡化。2027年是否需要延長登板間隔、限制單場球數，甚至定期安排完整休息日，將成為球團必須評估的方向。大谷的價值不只在投手丘，他同時也是道奇打線核心。2026年例行賽出賽135場，繳出30支全壘打、81分打點，即使無法投球，球隊仍需要他的長打火力。然而，這種特殊性也讓傷勢管理變得更加困難。今年7月停止登板後，道奇原本希望大谷能維持指定打擊任務，同時逐步恢復投球訓練，但兩者並未如預期順利兼顧。8月開始重新傳接球後，大谷在例行賽最後29場打擊率降至.205、OPS僅.666，9月更一度連續缺席比賽，最終進入傷兵名單。值得注意的是，大谷左膝不適最初曾被認為與盜壘有關，但他後來也提到，投球動作可能是造成問題的原因之一。道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）則曾指出，球隊擔心大谷為了減輕膝蓋負擔，反而讓上半身承受額外壓力。比起投球局數與打擊出賽，更值得檢討的問題，是道奇今年究竟何時應該讓大谷停止比賽。大谷6月11日已出現左膝發炎問題，7月3日完成最後一次登板，球團雖然多次調整投球計畫，但直到9月11日才正式將他放進傷兵名單。期間大谷曾嘗試牛棚練投，卻因症狀反覆而暫停訓練。即使身體狀況不理想，他仍持續爭取出賽機會，反映出球星希望幫助球隊的強烈意願。然而，羅伯斯事後也坦言，回頭檢視整個過程，球隊應該更早讓大谷進入傷兵名單。道奇今年有時會主動區隔大谷的投打負荷，但在取消登板或採取更長時間休養方面，直到身體狀況明顯惡化才做出決定，顯示目前的管理機制仍有改善空間。2027年最重要的改變，可能不是制定更嚴格的投球限制，而是建立明確的傷勢警戒與決策標準。當球員自認還能上場，但醫療評估、恢復反應或場上動作已經出現警訊時，球團必須有能力及時介入。佛里德曼在球季結束記者會強調，大谷所做的事情前所未有，道奇沒有其他類似案例可供借鏡，只能在實際操作中持續調整。他也明確指出，球隊真正面臨的挑戰，是如何度過漫長例行賽，讓大谷在10月仍能維持最佳狀態。這番話正好點出今年道奇最深刻的教訓。大谷即使交出防禦率1.79的驚人成績，仍因傷缺席整個季後賽投球任務；球隊原本希望透過延後登板保留戰力，卻連打擊狀態都未能完全恢復。2027年大谷能否成功重返二刀流，不能只用投出多少局、敲出多少全壘打衡量，而要看道奇能否在漫長球季中，找到競爭力與健康之間的平衡。