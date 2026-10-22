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薔琵路徑再西修！吳聖宇：100公里差距影響很大

▲中央氣象署公布未來120小時颱風暴風侵襲機率，基隆、宜蘭達99%，北部及東北部風雨威脅高。（圖/中央氣象署cwa.gov.tw）

週五至週六上午風雨最強、海陸警解除時間延後

全台風勢增強！氣象署：北部、宜蘭山區防劇烈降雨

▲薔琵颱風路徑持續西修，預估23日最接近台灣，暴風圈影響範圍擴大，中北部及東北部首當其衝。（圖／翻攝自天氣職人吳聖宇臉書）

強烈颱風「薔琵」持續逼近台灣，最新預測路徑再度西修，風雨威脅跟著增加！天氣風險公司資深顧問吳聖宇指出，暴風圈影響範圍可能從原本僅掠過北北基宜，擴大至涵蓋近2/3個台灣，週五（23日）一整天至週六（24日）上午風雨最明顯，全台都將感受到強風威力。吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，薔琵未來北轉的趨勢沒有改變，但北轉過程中，最大的不確定性就是颱風中心與台灣之間的距離，後續仍有較大的變化空間。吳聖宇解釋，雖然預測路徑只往西調整約100公里，以全球尺度的數值預報模式而言，可能還在誤差範圍內，但對台灣來說，這100公里的差距已經足以讓風雨影響大幅改變。原本暴風圈可能只掠過台北、新北、基隆及宜蘭，如今隨著路徑西修，暴風圈影響範圍可能擴大至近2/3個台灣，不僅風雨強度明顯增加，影響時間也會拉長。吳聖宇分析，週五一整天到週六上半天，仍是薔琵影響台灣最明顯的時段。雖然颱風屆時可能減弱為中度颱風，但由於環流範圍廣大，加上中心距離陸地不遠，強風豪雨威脅仍不能輕忽。隨著路徑更加靠近台灣，颱風警報解除時間也可能延後。吳聖宇預估，陸上颱風警報可能要到週六中午才會解除，海上颱風警報則可能延至週六下午或傍晚，實際仍須以中央氣象署最新發布資訊為準。吳聖宇提醒，這次薔琵環流範圍相當大，預估全台各地都會明顯感受到強風，至於降雨最劇烈的區域，則以中北部、東北部山區為主，民眾應趁週四及早完成防颱準備。中央氣象署則指出，受東北季風及颱風外圍環流共同影響，週四晚間至週五白天風力最為顯著，各近海可能出現9至11級強陣風。降雨方面，週五北部、宜蘭及中部山區有豪雨機會，尤其北部及宜蘭山區要留意更劇烈的降雨。即使週六颱風逐漸遠離，北部及中部仍可能出現大雨或豪雨，預估週六下半天至週日（25日）雨勢才會逐漸趨緩。