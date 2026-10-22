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遭撞第一個念頭「老共來了？」 對方卻狂道歉還問：「要不要進車裡坐？」

調監視器沒發現異狀 警方往前追才查出蹊蹺

對方花45萬想阻止演出 他笑：30萬直接找我談就好

坦言開始擔心親友安全 仍強調演出不會停

相聲喜劇演員黃逸豪因在演出中諷刺中國國家主席習近平，先後遭潑漆、潑糞及假車禍攻擊。新北地檢署日前偵結，依重傷害未遂、違反《個人資料保護法》等罪嫌起訴5名被告。對此，黃逸豪昨（21）日受訪時親自還原遭撞經過，坦言事發第一時間腦中就閃過：「該不會是老共來找我吧？」沒想到肇事者下車後態度極度客氣，不斷道歉、承諾賠償，甚至問他「要不要進我們車子裡面坐一下？」讓他一度以為只是自己疑神疑鬼。黃逸豪昨受訪時回憶，這起假車禍事發當天，他騎機車回到新北市永和住處附近，停好車後，一輛汽車從巷口駛來，經過他身旁時突然往右拐，先撞上他的機車，機車再撞到他身體。由於並非直接被汽車正面撞擊，因此傷勢沒有想像中嚴重。不過，歷經先前演出場所遭潑漆、潑糞事件後，黃逸豪坦言，被撞的第一個直覺就是：「這不會是老共來找我吧？」沒想到肇事駕駛隨即下車，非常誠懇地向他道歉，一再表示「對不起」，也承諾後續驗傷、醫療及理賠都會負責。黃逸豪透露，對方除了不斷噓寒問暖，還關心他「會不會很痛？」，接著甚至主動詢問：「要不要進我們車子裡面坐一下？」但黃逸豪當下並不知道對方的真實來路，因此完全不敢坐進肇事車輛。他說，由於對方從頭到尾姿態放得非常低，又一直向他道歉、關心傷勢，反而讓自己慢慢放下戒心，甚至開始懷疑是不是自己因先前事件影響而「疑神疑鬼」，最後便沒有多想。黃逸豪表示，事後自己其實也曾查看附近監視器，特別往前調閱肇事車輛事發前的行車軌跡，但當時並沒有發現明顯異常，因此一度更相信只是普通交通事故。後來警方考量他先前曾遭遇潑漆、潑糞等事件，進一步向前追查更早的監視器及相關跡證，才逐步查出案件另有蹊蹺。新北地檢署調查指出，一名暱稱「K」的中國人士涉嫌出資45萬元，透過台灣共犯掌握黃逸豪行蹤並策畫假車禍，希望造成其嚴重傷勢、阻止後續演出；最終5名涉案被告遭起訴。面對自己竟成為跨境攻擊目標，黃逸豪受訪時仍以喜劇方式自嘲，笑稱自己好像「從喜劇演員變成海賊王」；最讓他無法理解的是，對方據稱花了45萬元，目的只是要讓他受傷、不能登台，但自己事發當天那場演出的總票房其實只有約13萬元。黃逸豪因此開玩笑向對方喊話，如果下次還想阻止他上台，「其實可以直接來找我談」，甚至笑說：「花個30萬元讓我不要上台，我可以的喔！」黃逸豪也坦言，先前遭潑漆時還沒有太大感受，但這次已涉及直接人身攻擊，讓他開始擔心身邊親友是否受到波及，日常生活中也難免提高警覺。他更透露，先前甚至曾遇到自稱「快遞」的人按門鈴，但對方用詞及應對方式不像正常快遞人員，當時就曾半開玩笑懷疑「是不是黑道來踩點」，直到後來沒有發生其他事情，才以為自己想太多。接下來仍會繼續演出，也會持續就相關議題創作，不希望讓對方以為「暴力可以讓人閉嘴」。