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跨國鎮壓已入侵民主社會 呼籲國際社會共同拒絕恐嚇、滲透及暴力迫害

相聲演員黃逸豪今年5月才因曾演出諷刺中國國家主席習近平的段子，所屬卡米地喜劇俱樂部遭人潑糞、潑漆；9月他又在新北永和住家附近遭汽車衝撞。新北地檢署昨（21）日偵結指出，一名中國人士疑因不滿黃逸豪批評中共政權，以45萬元委託在台人士跟監、蒐集個資，並策畫以「假車禍」方式讓他重傷、無法登台演出，最終依重傷害未遂、違反《個資法》等罪嫌起訴5人並求處重刑。對此，外交部嚴厲譴責中方涉嫌以跨國鎮壓手段侵害台灣人民人身安全與言論自由，強調任何人都不該因發表評論而遭暴力報復，並呼籲國際民主夥伴共同防制跨國鎮壓、追究幕後指使者與執行者責任。外交部昨表示，針對中國人士涉嫌因不滿我國藝文工作者黃逸豪批評中共政權，出資指使在台人士跟監並策劃傷害，企圖阻止公開演出，新北地方檢察署已依重傷害未遂等罪嫌起訴5名涉案人士。外交部對中方以跨國鎮壓手段，企圖透過暴力威脅侵害我國人民人身安全及言論自由，表達最嚴厲譴責。外交部指出，言論自由是民主社會不可侵犯的基石，任何人都不該因發表評論而遭受暴力報復。中國涉嫌透過金錢收買在地人士，以跟監、定位及製造車禍等犯罪手段，企圖使藝文工作者無法登台，是惡劣的政治噤聲行徑。民主台灣絕不容許境外勢力以暴力與恐懼侵害人民的人身安全，迫使人民噤聲。外交部強調，本案凸顯中國跨國鎮壓威脅已侵入民主社會，企圖透過傷害個人，進一步造成寒蟬效應，侵蝕社會自由表達與公共討論的空間。政府將堅定捍衛國家主權、民主法治及人民安全，依法追究相關責任。台灣人民如何表達意見、如何選擇自己的未來，都不容外來威脅與脅迫介入，這也是民主台灣與獨裁中國的最大差異。外交部也呼籲國際社會共同正視中國跨國鎮壓的威脅，拒絕威權政體利用民主社會的開放與自由，從事恐嚇、滲透及暴力迫害。中華民國台灣將持續與理念相近國家深化合作，透過資訊交流及相關機制共同防制跨國鎮壓，保護受威脅者，並促使幕後指使者及執行者受到應有的追究。民主國家唯有團結合作，才能有效遏止威權暴力，守護人民免於恐懼的自由。