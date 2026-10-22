菲律賓正探討深化與台灣的安全合作，將保護海底電纜以及防範海上「灰色地帶」威脅，列為雙方合作重點。根據《路透社》報導，菲律賓外交官表示，即使馬尼拉維持「一中政策」，仍有必要與台灣在共同關切的安全議題上加強合作，凸顯台菲關係或朝更務實的方向發展。
菲律賓駐美大使館副館長卡里諾（Felipe F. Carino III），21日在華府智庫「新美國安全中心」（CNAS）舉行的研討會上表示，菲律賓與台灣正探討如何深化合作，包括分享保護海底電纜的專業知識、加強海上安全協調等等，認為台灣與菲律賓在巴士海峽周邊具有共同利益。
海底電纜是全球網路通訊的重要基礎設施，承載大量國際資料傳輸，涵蓋金融交易、企業通訊及雲端服務等，一旦遭到破壞，不僅可能中斷網路服務，也會影響國家安全與經濟運作。台灣與菲律賓位於重要海上通訊路徑附近，如何防範海纜遭破壞或干擾，已成為雙方共同面對的安全課題。
中國「研究船」活動引發關注 海纜安全成台菲合作焦點
《路透社》指出，菲律賓近期已派遣海巡船艦及航空器，前往北部巴丹群島附近海域，應對一艘在海底電纜路徑附近活動的中國研究船。
所謂「灰色地帶」行動，是指介於和平與公開軍事衝突的一種施壓方式，包括讓船隻在敏感海域活動、運用非傳統軍事力量、干擾關鍵基礎設施等等，這類行為難以立即確認意圖與責任歸屬，卻會逐步增加周邊國家的安全風險。
除了台菲合作構想，台灣駐美副代表楊懿珊也在同場研討會談及海纜安全，呼籲國際社會，正視海底電纜被破壞或干擾的問題，台灣將投入更多資源發展無人系統，以提升海上監控能力，並希望聯合國研議相關防範機制。
維持一中政策不妨礙務實合作！具體機制仍待協商
雖然目前雙方仍處於探討階段，尚未公布正式協議，但卡里諾強調，菲律賓維持既有「一中政策」，不代表雙方無法在海底電纜保護及其他共同關切的議題上合作。
隨著海底電纜安全日益受到國際關注，台菲若能建立更緊密的協作機制，將有助於提升區域關鍵基礎設施的韌性，也有望成為雙方在非正式外交關係下，深化安全合作的新方向。
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海底電纜是全球網路通訊的重要基礎設施，承載大量國際資料傳輸，涵蓋金融交易、企業通訊及雲端服務等，一旦遭到破壞，不僅可能中斷網路服務，也會影響國家安全與經濟運作。台灣與菲律賓位於重要海上通訊路徑附近，如何防範海纜遭破壞或干擾，已成為雙方共同面對的安全課題。
中國「研究船」活動引發關注 海纜安全成台菲合作焦點
《路透社》指出，菲律賓近期已派遣海巡船艦及航空器，前往北部巴丹群島附近海域，應對一艘在海底電纜路徑附近活動的中國研究船。
所謂「灰色地帶」行動，是指介於和平與公開軍事衝突的一種施壓方式，包括讓船隻在敏感海域活動、運用非傳統軍事力量、干擾關鍵基礎設施等等，這類行為難以立即確認意圖與責任歸屬，卻會逐步增加周邊國家的安全風險。
除了台菲合作構想，台灣駐美副代表楊懿珊也在同場研討會談及海纜安全，呼籲國際社會，正視海底電纜被破壞或干擾的問題，台灣將投入更多資源發展無人系統，以提升海上監控能力，並希望聯合國研議相關防範機制。
維持一中政策不妨礙務實合作！具體機制仍待協商
雖然目前雙方仍處於探討階段，尚未公布正式協議，但卡里諾強調，菲律賓維持既有「一中政策」，不代表雙方無法在海底電纜保護及其他共同關切的議題上合作。
隨著海底電纜安全日益受到國際關注，台菲若能建立更緊密的協作機制，將有助於提升區域關鍵基礎設施的韌性，也有望成為雙方在非正式外交關係下，深化安全合作的新方向。