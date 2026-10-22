快刷存摺！勞保局行事曆顯示，今（22）日發放國民年金保險大額給付，生一胎直接發給「10萬元現金」補助入帳！官方提醒，該給付設有 5 年請領期限，逾期未辦將直接充公；此外，自明（23）日起至月底前，勞保局還將密集發放多達 13 筆各類年金與生活津貼，《NOWNEWS今日新聞》整理入帳排程帶讀者一次看。
🟡生寶寶一胎領十萬！國保生育給付資格曝光
依《國民年金法》規定，被保險人只要在加保有效期間分娩或早產（不論活產或死產），皆可請領生育給付；若在加保期間懷孕，退保後 1 年內因同次懷孕分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，同樣符合資格。自 2026 年（民國 115 年）1 月 1 日起，中央已編列公務預算擴大補助，將國保生育給付「補足至新台幣 10 萬元」，雙生以上還會依比例加碼增給。
🟡請領時效五年為限！逾期未辦理將直接充公
要特別提醒的是，生育給付請領請求權自分娩或早產次日起算，必須於 5 年內提出，若超過 5 年勞保局將依法核定不予給付、直接充公。申請管道相當便利，民眾可至戶政事務所辦理出生登記時同步通報申請，或使用自然人憑證登入勞保局 e 化服務系統線上申辦，亦可填妥申請書透過紙本郵寄向勞保局提出申請。
🟡月底還有13筆錢！各項津貼補助入帳時程表
除了今（22）日入帳的國保生育給付，從明（23）日起至 10 月 30 日月底，勞保局還將密集發放多達 13 筆款項，涵蓋勞保年金、退休金與各項生活津貼，發放排程如下：
10 月 23 日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
10 月 29 日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付
10 月 30 日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金
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依《國民年金法》規定，被保險人只要在加保有效期間分娩或早產（不論活產或死產），皆可請領生育給付；若在加保期間懷孕，退保後 1 年內因同次懷孕分娩或早產，且未領取其他社會保險生育給付者，同樣符合資格。自 2026 年（民國 115 年）1 月 1 日起，中央已編列公務預算擴大補助，將國保生育給付「補足至新台幣 10 萬元」，雙生以上還會依比例加碼增給。
要特別提醒的是，生育給付請領請求權自分娩或早產次日起算，必須於 5 年內提出，若超過 5 年勞保局將依法核定不予給付、直接充公。申請管道相當便利，民眾可至戶政事務所辦理出生登記時同步通報申請，或使用自然人憑證登入勞保局 e 化服務系統線上申辦，亦可填妥申請書透過紙本郵寄向勞保局提出申請。
🟡月底還有13筆錢！各項津貼補助入帳時程表
除了今（22）日入帳的國保生育給付，從明（23）日起至 10 月 30 日月底，勞保局還將密集發放多達 13 筆款項，涵蓋勞保年金、退休金與各項生活津貼，發放排程如下：
10 月 23 日：國民年金保險老年基本保證年金、國民年金保險原住民給付
10 月 29 日：勞保年金給付、災保年金給付、災保失能照護補助、勞退月退休金（首發案）、國民年金保險生育給付
10 月 30 日：產檢假與陪產檢及陪產假薪資補助、國保身心障礙年金給付併計勞保年資、國民年金保險老年年金給付、國民年金保險喪葬給付、國民年金保險遺屬年金、國民年金保險身心障礙（基本保證）年金