我是廣告 請繼續往下閱讀

NBA新賽季開幕戰，喬治（Paul George）披上波士頓塞爾提克戰袍首秀便狂轟38分，刷新隊史紀錄，卻也因一次誇張倒地搶走焦點。聯盟賽後認定他在與活塞射手羅賓森（Duncan Robinson）接觸時涉及假摔，開出2000美元（約新台幣6.4萬元）罰單。比賽進入末節最後3分鐘左右，喬治在轉換進攻中與羅賓森發生身體接觸，隨後以明顯誇大的動作倒向地板。裁判當下並未吹判假摔，但NBA聯盟辦公室賽後檢視影片，認定喬治的反應與實際接觸程度不符，因此追加2000美元罰款。NBA現行制度允許聯盟在比賽結束後重新檢視疑似假摔動作，首次被認定違規的罰款由2000美元起跳，累犯金額將逐步提高。罰款插曲無法掩蓋喬治在塞爾提克處女秀的驚人表現。現年36歲的他上場30分35秒，21投12中、三分球12投7中、罰球8投7中，攻下全場最高38分，另有5籃板、3助攻及5抄截。喬治也超越波辛吉斯（Kristaps Porzingis）2023年首秀拿下的30分，締造塞爾提克隊史球員加盟首戰最高得分紀錄。這份數據更讓他成為NBA史上僅第6位單場至少攻下38分、5籃板、5抄截及命中7顆三分球的球員。然而，喬治的歷史級首秀未能替球隊換來勝利。塞爾提克一度取得22分領先，末節卻遭活塞打出23比0猛烈攻勢，最終以113比121遭到逆轉。活塞射手羅賓森全場攻下21分，其中15分集中在決勝節；杜倫（Jalen Duren）與康寧漢（Cade Cunningham）則各拿22分。塞爾提克另一名主將塔圖姆（Jayson Tatum）23投僅6中，只得到13分，儘管送出11次助攻，仍無法阻止球隊崩盤。