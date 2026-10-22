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太扯了！陸軍航特指揮部爆出醜聞，總統賴清德10月11日偕同友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世，前往台南市歸仁區陸軍航空飛行訓練指揮部參訪，沒想到卻有已婚少校在旁邊寢室發生「不當行為」，事後遭脅迫的女方控訴性侵，陸軍昨表示已將少校兩大過汰除，並於11月1日生效。不過稍早航特部表示，重新檢視後，該少校已明顯涉及刑法，重新核予「撤職」處分，涉法部份移送司法偵辦。航特部強調，營區內管理不容有罅隙而衍生失序，本案同時追究相關幹部督管責任，各級主官、業務主管視違失程度，均核予申誡（含）以上不等處分，以昭炯戒。航特部昨表示，飛訓部一名已婚軍官與同袍於營內發生不當行為，經單位展開行政及法紀調查後，即秉持毋枉毋縱原則，依調查結果追究責任，經人評會決議核予大過二次，並辦理汰除。航特部昨強調，對於官兵違反法紀、逾越應有分際的行為，部隊絕不護短，依事證及相關規定妥適處置，同時要求官兵引以為戒，確實恪守軍法紀要求，端正個人行為。