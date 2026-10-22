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民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日一早赴北捷文湖線南京復興站，發放第二期《順報》。外界好奇本期封面人物是否為愛女「麻糬」，沈伯洋則透露，該女孩為同仁的小孩，並非「麻糬」。沈伯洋一早在競選總幹事吳思瑤等人的陪同下，發放《順報》，吸引不少支持者前來。媒體詢問，第二波順報有哪些特色？先前有民眾建議加入星座運勢，這一期會納入嗎？另外，是否新增定點索取的方式？封面上的小朋友是誰？沈伯洋回應，星座運勢要到下一期才會推出，實在是很不好意思，因為在撰寫過程中，趕不上第二期的速度。他指出，這期文宣報最主要是以兒童作為出發點，納入將推動的「新親子同行卡」，以及書店等適合親子活動去處，另外也有腸病毒疫苗等相關內容。沈伯洋提到，這一期文宣報是給小孩子的，因此後面還特別安排了「奔奔」、「抱抱」著色版，希望孩子們會喜歡。至於外界好奇封面上的小朋友是否為愛女「麻糬」，沈伯洋澄清，封面小朋友與同仁有關，不是「麻糬」，「大家不用緊張」，有經過對方家長同意。