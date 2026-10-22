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NBA新賽季剛拉開序幕，金州勇士隊便面臨棘手的危機。根據多家美媒報導指出，現年31歲的明星中鋒波爾辛吉斯（Kristaps Porziņģis）因持續飽受「姿勢性心障過速症候群」（POTS）等健康問題困擾，正認真考慮是否結束NBA生涯。勇士管理層已開始暗中尋求交易可能，但首波向密爾瓦基公鹿隊的試探已遭到拒絕。在《ESPN》記者查拉尼亞（Shams Charania）爆出波爾辛吉斯正考慮退休及勇士尋求交易的消息後，勇士球團於開幕戰對決湖人前發表正式聲明：「針對今日有關波爾辛吉斯的媒體報導，我們不會對交易傳聞、其健康狀況或未來規劃進行評論。勇士球團與波爾辛吉斯及其代表之間的對話將保持私密，我們預計波爾辛吉斯近期不會隨隊。」波爾辛吉斯先前曾在個人X發文，坦言面對無法精確掌握的健康問題與生涯傷病累積讓他感到挫折，但他正積極配合專家治療，期盼能早日重返賽場。然而，隨著他持續缺席且遠離球隊，外界評估若健康問題無法妥善解決，他被迫退役的機率大幅增加。勇士隊今年休賽季才與波爾辛吉斯簽下一份2年4000萬美元的提前續約合約。由於球隊在今年2月才送出新星庫明加（Jonathan Kuminga）與希爾德（Buddy Hield）換來波爾辛吉斯，若最終落得一無所獲的下場，恐怕會對柯瑞（Stephen Curry）最後的爭冠窗口造成重大打擊。根據《The Athletic》名記阿米克（Sam Amick）透露，勇士管理層已經主動聯繫重建中的公鹿隊，試圖推動涉及波爾辛吉斯的交易，企圖將他的合約轉移至有薪資空間的球隊，但公鹿隊對接收波爾辛吉斯的合約完全不感興趣。在開季這個時間點，多數球隊交易意願低，加上新簽合約球員需至12月中旬才能交易，大幅增加了勇士出清合約的難度。隨著波爾辛吉斯歸期未定，加上替補內線巴賽（Charles Bassey）因右髕骨肌腱病變確定缺席開幕戰，勇士隊目前僅剩老將霍福德（Al Horford）一位經驗豐富的中鋒。面對即將到來的漫長賽季，總教練科爾（Steve Kerr）除了將繼續依賴格林（Draymond Green）改打小球陣容中的五號位外，也預計提高雙向合約長人艾克（Graham Ike）與新秀倫德伯格（Yaxel Lendeborg）的輪替比重。在巴特勒（Jimmy Butler）與穆迪（Moses Moody）因傷開季缺陣的情況下，勇士禁區與整體戰力的深度正面臨嚴苛的考驗。