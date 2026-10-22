強颱薔琵（國際命名：CHAMPI）已逐漸逼近，根據中央氣象署預報，週五（10月23日）至週六（10月24日）上半天是薔琵颱風影響台灣最明顯的時候。本周末多個活動將延期或取消，全台多個景點也封閉休園。本文將不斷更新最新資訊。
🟡強颱薔琵影響全台活動資訊異動一覽：
📍「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華：
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔琵颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點：新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
說明：原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日。
📍苗栗風箏節：
苗栗市公所宣布，風箏節活動延期至11月6日至8日辦理，但客家風味宴仍如期於25日下午5點準時開席。
📍2026清境火把節：
原定10月24日、10月25日於南投清境國小舉辦，延期至10月30日（週五）、10月31日（週六） 舉行。
📍野柳漁港假日活蟹市集：
新北市府漁業處宣布，原定10月24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」擇期再辦，24日至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」休市。
📍五峰鄉運動會與甜柿節：
五峰鄉運動會宣布延期一週至10月31日，甜柿節則忍痛取消。
📍內湖、南港「台北大洋流」車掃：
民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於2026年10月25日（週日）舉辦的內湖、南港「台北大洋流」車掃及大湖公園市政開講活動，已宣佈延期舉行，後續舉辦時間將另行公告。
📍陳素月競總成立大會：
陳素月表示，慎防強烈颱風薔琵影響，原訂10月24日於彰化市舉行「彰化縣長候選人陳素月競選總部成立造勢大會」，活動順延至10月31日星期六舉辦。
📍電影《黑球》泰坦搶先特別場：
榮獲坎城影展最佳導演獎與多倫多影展觀眾票選獎之電影《黑球》，原訂10月24日（六）舉辦，泰坦搶先特別場將延期至10月26日（一）。
📍第61屆金鐘獎：
金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮原定23日、24日舉行，承辦單位三立電視表示，典禮是否舉辦，將依照台北市政府停班停課標準而定。若23日停班停課，節目類頒獎典禮將順延至25日舉辦；若典禮照常舉行，星光大道也將調整至台北流行音樂中心表演廳內舉行，且不開放民眾觀禮。
🟡強颱薔琵影響全台景點封閉、封園資訊一覽：
📍武陵農場與福壽山農場：
武陵農場與福壽山農場宣布自今（22）日中午12時起實施預警性休園，休園期間將同步暫停全區營運服務，包括園區入場參觀、住宿、餐飲、露營區設施以及各門市賣店銷售等。至於何時恢復營運，場方指出將密切觀察颱風動態與雨勢，待風雨過後完成全區巡檢與聯外道路安全確認，再行對外公布重新開園時間。
📍宜蘭太平山遊樂區：
林保署宜蘭分署也指出，太平山遊樂區今（22）日中午起預警性休園，遊客只出不進。訂於10月22日（四）中午12:00起預警性休園，園區只出不進，請遊客儘速離園。園區內8條自然步道（鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道）同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為 11:30、原太平山俱樂部最後導覽場次為10:50。
宜蘭分署轄管的10條社區型自然步道林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道），也將於22日下午5時起暫停開放。
📍宜蘭龜山島：
龜山島自10月22日起至24日止，實施預警性封島3天。
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📍「天母搞什麼鬼」萬聖節嘉年華：
原訂這周五、周六登場的台北天母年度萬聖節活動，因應薔琵颱風影響，主辦單位天母商圈發展協會宣布調整活動時間，將延期至10月25日、26日，也就是這周日、下周一。包含最受矚目的「百鬼夜行討糖」遊行、天母運動公園園遊會，以及250家配合店家的萬聖節討糖活動，全部皆順延兩天。「2026天母搞什麼鬼」最新調整如下：
◾百鬼夜行討糖時間：10月25日（周日）19:00出發
活動地點：新光三越台北天母店、忠誠路二段至大葉高島屋
◾主活動園遊會時間：10月26日（周一）13:00至20:00
活動地點：天母運動公園
◾討糖店家配合時間：10月26日（周一）全天
活動地點：250家配合店家，糖果數量有限、發完為止。
說明：原先預計10月24日周六在天母運動公園展區舉辦的「熱血音樂會」，也順延至下周一10月26日。
📍苗栗風箏節：
苗栗市公所宣布，風箏節活動延期至11月6日至8日辦理，但客家風味宴仍如期於25日下午5點準時開席。
原定10月24日、10月25日於南投清境國小舉辦，延期至10月30日（週五）、10月31日（週六） 舉行。
📍野柳漁港假日活蟹市集：
新北市府漁業處宣布，原定10月24日在野柳漁港登場的「萬里蟹產地福袋特賣會」擇期再辦，24日至26日連3天的「野柳漁港假日活蟹市集」休市。
📍五峰鄉運動會與甜柿節：
五峰鄉運動會宣布延期一週至10月31日，甜柿節則忍痛取消。
📍內湖、南港「台北大洋流」車掃：
民進黨台北市長候選人沈伯洋原定於2026年10月25日（週日）舉辦的內湖、南港「台北大洋流」車掃及大湖公園市政開講活動，已宣佈延期舉行，後續舉辦時間將另行公告。
📍陳素月競總成立大會：
陳素月表示，慎防強烈颱風薔琵影響，原訂10月24日於彰化市舉行「彰化縣長候選人陳素月競選總部成立造勢大會」，活動順延至10月31日星期六舉辦。
📍電影《黑球》泰坦搶先特別場：
榮獲坎城影展最佳導演獎與多倫多影展觀眾票選獎之電影《黑球》，原訂10月24日（六）舉辦，泰坦搶先特別場將延期至10月26日（一）。
📍第61屆金鐘獎：
金鐘獎節目類、戲劇類頒獎典禮原定23日、24日舉行，承辦單位三立電視表示，典禮是否舉辦，將依照台北市政府停班停課標準而定。若23日停班停課，節目類頒獎典禮將順延至25日舉辦；若典禮照常舉行，星光大道也將調整至台北流行音樂中心表演廳內舉行，且不開放民眾觀禮。
🟡強颱薔琵影響全台景點封閉、封園資訊一覽：
📍武陵農場與福壽山農場：
武陵農場與福壽山農場宣布自今（22）日中午12時起實施預警性休園，休園期間將同步暫停全區營運服務，包括園區入場參觀、住宿、餐飲、露營區設施以及各門市賣店銷售等。至於何時恢復營運，場方指出將密切觀察颱風動態與雨勢，待風雨過後完成全區巡檢與聯外道路安全確認，再行對外公布重新開園時間。
📍宜蘭太平山遊樂區：
林保署宜蘭分署也指出，太平山遊樂區今（22）日中午起預警性休園，遊客只出不進。訂於10月22日（四）中午12:00起預警性休園，園區只出不進，請遊客儘速離園。園區內8條自然步道（鳩之澤自然步道、見晴懷古步道、檜木原始林步道、鐵杉林自然步道、茂興懷舊步道、翠峰湖環山步道、望洋山步道、台灣山毛櫸步道）同步封閉，蹦蹦車最後行駛班次為 11:30、原太平山俱樂部最後導覽場次為10:50。
宜蘭分署轄管的10條社區型自然步道林美石磐步道、礁溪跑馬古道、聖母登山步道、拳頭姆自然步道、新寮瀑布步道、九寮溪自然步道、松羅步道、朝陽步道、南澳古道、金瓜寮魚蕨步道），也將於22日下午5時起暫停開放。
龜山島自10月22日起至24日止，實施預警性封島3天。
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