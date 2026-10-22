薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）持續逼近台灣，中央氣象署預報中心科長林秉煜表示，今（22）日上午11時30分將發布陸上颱風警報，首波警戒範圍以花東機率最高，宜蘭也不排除納入，薔琵明後天（10月23日至10月24日）接近台灣時，受太平洋高壓導引氣流減弱及地形影響，移動速度可能放慢，不排除滯留或打轉，路徑也有更靠近台灣的趨勢，恐延長風雨影響時間。

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強烈颱風薔琵，今（22）日上午8時，位置在鵝鑾鼻東南東方約560公里處，以每小時24轉19公里的速度，向西北進行，中心附近最大風速每秒60公尺（每小時216公里），瞬間最大陣風每秒75公尺（每小時270公里），七級風平均暴風半徑300公里，十級風平均暴風半徑150公里。

▲薔琵颱風北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲薔琵颱風北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
薔琵11:30發布陸警　颱風減速不排除打轉

林秉煜說明，強烈颱風薔琵今天上午來到台灣東南方至東方海面，對「巴士海峽、東半部海面、北部海面」構成威脅，陸上警報也將在上午11時30分發布，由於颱風北轉過程仍有變數，後續若路徑進一步靠近台灣，風雨威脅也可能隨之增加。

林秉煜指出，薔琵颱風明後天接近台灣期間，太平洋高壓導引氣流會逐漸減弱，加上颱風可能受到地形影響，移動速度有機會減慢，不排除出現「滯留或打轉」情形，若移動速度變慢，或行進路徑比預期更靠近台灣，將使風雨影響時間拉長，民眾應持續留意最新預報。

▲今天北部、東半部降雨逐漸增加，周五至周六北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲今天北部、東半部降雨逐漸增加，周五至周六北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
周五、周六風雨最劇烈　北部、宜蘭山區防豪雨

降雨方面，今天北部、東半部降雨逐漸增加，大台北山區及宜蘭山區可能出現局部大雨；周五至周六，颱風外圍環流影響更加明顯，北部、宜蘭及中部山區、花蓮山區都要留意局部大雨或豪雨，其中北部及宜蘭山區不排除出現豪雨等級以上雨勢。

氣象署提醒，颱風接近期間，沿海及空曠地區風力將逐漸增強，北海岸、東半部及恆春半島也有長浪、巨浪威脅，周五至周六上半天仍是防颱關鍵時段，民眾應提前做好防颱準備，避免前往海邊或從事水上活動，並隨時掌握氣象署最新颱風資訊。

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張志浩編輯記者

畢業於中國文化大學新聞系，在《NOWNEWS今日新聞》電玩生活中心擔任記者，文章主題涵蓋家機、手遊、PC等，以生活化、活潑的文字，搭配新聞現場照片，提供讀者即時訊息，協助民眾用最快的時間掌握複雜的議題。