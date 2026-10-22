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記憶體大廠美光（Micron）桃園工會與資方勞資協商再度破局，工會宣布今（22）日上午9時起至明（23）日上午9時止，於台灣美光桃園廠門口發起24小時罷工行動。台灣美光桃園工會21日下午前往桃園市政府與資方進行閉門調解，針對工會提出的4大訴求展開協商。不過，經過數小時討論，資方仍未提出具體數字回應，雙方最終未能達成共識。工會指出，針對工會提出的分潤制方案，資方早在9月4日首次調解時就承諾，將於下次會議提出具體方案，但後續協商仍未取得實質進展。工會認為，經過多次溝通，資方至今仍未提出明確數字，對協商誠意感到失望，因此決定依原定計畫發起罷工。工會宣布，罷工行動自22日上午9時起，持續至23日上午9時，地點為台灣美光桃園廠門口。工會也將針對公司預計於22日上午10時全員會議中公布的最新方案，同步進行全體會員投票表決。至於罷工實際參與人數、行動是否影響工廠生產及記憶體供應，目前仍有待後續觀察。市場也關注，勞資雙方能否透過後續溝通縮小分歧，避免衝突進一步擴大。針對桃園工會發起罷工，美光隨後發布聲明21日協商由台灣美光盧姓董事長及美光執行長幕僚長代表出席，雖然未能與桃園工會達成共識，但仍將秉持誠信、對等原則，持續與工會溝通對話。美光也提到，公司日前與台中工會經過數日密集協商，已於21日達成共識並完成協議簽署。公司感謝所有工會成員及員工的付出，後續仍會秉持最大誠意尋求共識，期盼盡早化解雙方歧見。