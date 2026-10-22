拉亞漢堡攜手經典遊戲《真・三國無雙２ with 猛將傳 Remastered》推出聯名餐點，於今（22）日開賣！本次最受矚目的餐點「呂布天下無雙激辣堡」，以遊戲中讓玩家聞風喪膽的猛將呂布為靈感，加入朝天椒、鬼椒製作辣醬，號稱品牌創立以來最辣的漢堡。此外，35元的「無雙肉包」還隨機印有10款武將經典台詞，連餐點包裝都充滿三國元素。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪門市，發現不少民眾前來購買聯名餐點，店家也透露，開賣首日顧客反應普遍正面。記者實際挑戰激辣堡，更是辣到忍不住流鼻水，除了限定周邊值得收藏，這次聯名餐點也相當值得一試。
呂布激辣堡實品曝光！厚實雞腿排、辣醬滿滿超有誠意
這次「呂布天下無雙激辣堡」以《真・三國無雙》經典的虎牢關之戰為靈感，將玩家遇上呂布時的壓迫感，變成味覺挑戰。漢堡採用酸種麵包，搭配 XL 勁辣雞腿排、生菜、番茄及特製辣醬，單點售價125元，搭配薯條與中杯紅茶的「呂布無雙激辣組」優惠價則為180元。
記者實際拿到餐點，漢堡份量相當有誠意，拿在手上頗有重量，雞腿排搭配鮮紅色辣醬，光看外觀就很有衝擊力，辣度也不容小覷，官方以朝天椒熬煮辣醬，再加入鬼椒提升刺激。記者實際試吃，辣味越來越明顯，吃到後來甚至忍不住流鼻水，確實如遊戲中遇上呂布一般，不能輕敵。對於喜歡吃辣的民眾來說值得挑戰，但不太能吃辣的人建議先不要嘗試。
聯名餐點開賣受歡迎！35元肉包印武將台詞、4款套餐任選
除了前一天就掀起話題的「武將造型貓咪頭套」，這次聯名餐點也吸引不少消費者嚐鮮。現場購買「無雙肉包」的林先生表示，第一次看到拉亞賣肉包，還以為上面有寫奇怪的字，其實售價35元的「無雙肉包」會在外皮隨機烙印10款武將經典台詞，讓玩家買早餐還能享受抽款樂趣。
記者實際拿到的肉包，印著日文「本陣が苦戦！至急、救援せよ！」，意思就是「本陣陷入苦戰！速速前來救援！」，讓熟悉遊戲的玩家瞬間想起戰場上的軍令，連吃包子都有滿滿的遊戲感。
這次聯名也不只推出單點餐點，現場還有4款組合餐可以選擇，包括180元的「呂布無雙激辣組」、149元的「無雙軍糧補給組」、104元的「無雙出陣回血組」，以及179元的「火攻赤壁激辣組」，搭配不同主食、點心與中杯紅茶，讓想一次品嚐多款聯名餐點的民眾有更多選擇。
拉亞漢堡這次聯名活動將持續至2027年1月4日，除了限定餐點，還推出43款隨機武將收藏卡，單筆消費每滿200元即可獲得1包，每包1張，數量有限、送完為止。官方也提醒，「呂布天下無雙激辣堡」辣度極高，不建議兒童、孕婦及腸胃敏感者食用，想挑戰的民眾仍應評估自身的吃辣能力。
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這次「呂布天下無雙激辣堡」以《真・三國無雙》經典的虎牢關之戰為靈感，將玩家遇上呂布時的壓迫感，變成味覺挑戰。漢堡採用酸種麵包，搭配 XL 勁辣雞腿排、生菜、番茄及特製辣醬，單點售價125元，搭配薯條與中杯紅茶的「呂布無雙激辣組」優惠價則為180元。
記者實際拿到餐點，漢堡份量相當有誠意，拿在手上頗有重量，雞腿排搭配鮮紅色辣醬，光看外觀就很有衝擊力，辣度也不容小覷，官方以朝天椒熬煮辣醬，再加入鬼椒提升刺激。記者實際試吃，辣味越來越明顯，吃到後來甚至忍不住流鼻水，確實如遊戲中遇上呂布一般，不能輕敵。對於喜歡吃辣的民眾來說值得挑戰，但不太能吃辣的人建議先不要嘗試。
除了前一天就掀起話題的「武將造型貓咪頭套」，這次聯名餐點也吸引不少消費者嚐鮮。現場購買「無雙肉包」的林先生表示，第一次看到拉亞賣肉包，還以為上面有寫奇怪的字，其實售價35元的「無雙肉包」會在外皮隨機烙印10款武將經典台詞，讓玩家買早餐還能享受抽款樂趣。
記者實際拿到的肉包，印著日文「本陣が苦戦！至急、救援せよ！」，意思就是「本陣陷入苦戰！速速前來救援！」，讓熟悉遊戲的玩家瞬間想起戰場上的軍令，連吃包子都有滿滿的遊戲感。