強烈颱風薔琵持續逼近台灣，若颱風路徑沒有明顯改變，最快今（22）日11:30發布陸上颱風警報，根據氣象署指出，薔琵七級風暴風半徑已擴大至300公里，預計明（23）日最接近台灣，週五至週六（24日）北台灣風雨明顯，在「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等6縣市，暴風侵襲機率均達100%，受到颱風外圍環流與東北季風共同影響，北台灣風雨明顯增強，新北、桃園及宜蘭山區總雨量最高上看900毫米，至於23日是否停班停課，北北基桃預計今（22）日晚間8時宣布。

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薔琵陸警最快22日中午發布

◼︎海上颱風警報：21日晚間11時30分正式發布薔琵海上颱風警報。

◼︎陸上颱風警報：若預測路徑沒有明顯改變，最快22日11:30發布陸上颱風警報。

▲氣象署22日上午8時30分最新路徑預測，薔琵持續逼近台灣，預估23日最接近，暴風圈恐影響陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署22日上午8時30分最新路徑預測，薔琵持續逼近台灣，預估23日最接近，暴風圈恐影響陸地。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
薔琵最新路徑西修23日最接近台灣

根據氣象署22日上午8時30分發布的第4報海上颱風警報，薔琵上午8時中心位置在北緯20.3度、東經126.0度，位於鵝鑾鼻東南東方約560公里海面，以每小時13轉18公里速度向西北移動。氣象署預測，23日上午8時，薔琵中心將移動至北緯22.6度、東經123.7度，位於鵝鑾鼻東北東方約300公里海面。之後颱風將逐漸北轉，朝台灣東北部外海移動，再轉向東北方遠離。

薔琵暴風圈擴大至300公里

氣象署指出，薔琵目前維持強烈颱風等級，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，達17級風以上。

薔琵過去3小時暴風圈略為擴大，七級風暴風半徑已達300公里，十級風暴風半徑150公里。雖然颱風中心強度較先前略為減弱，但暴風圈範圍持續擴大，對台灣的影響仍不可輕忽。氣象署預估，薔琵北轉後環境條件逐漸不利發展，接近台灣期間可能減弱至強颱下限或中颱上限，但仍會帶來明顯強風及豪雨。

6縣市暴風侵襲機率100%！週五會停班停課嗎？

薔琵颱風逐漸逼近，明（23）日是否停班停課？根據中央氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等6縣市均達100%，16個縣市或離島地區暴風侵襲機率達90%以上。

依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過當地，且預測平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合風力判斷基準。降雨方面，各地須依適用的24小時雨量基準及致災風險綜合判斷。北北基桃預計22日晚間8時共同宣布23日是否停班停課，民眾可持續關注地方政府最新公告。

▲氣象署最新120小時颱風暴風侵襲機率顯示，北北基桃、宜蘭及花蓮均達100%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
▲氣象署最新120小時颱風暴風侵襲機率顯示，北北基桃、宜蘭及花蓮均達100%。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）
風雨最大時間點23日北台灣防豪雨

氣象署表示，受到東北季風與薔琵外圍環流共同影響，風力最明顯時間預估落在22日晚間至23日白天，若颱風路徑更靠近台灣，風力可能進一步增強。

降雨方面：

◼︎22日大台北及宜蘭山區已有局部大雨

◼︎23日北部、宜蘭及中部山區可能出現豪雨，其中北部與宜蘭山區尤其要留意劇烈降雨

◼︎24日雖然颱風逐漸遠離，但北部及中部仍可能出現大雨或豪雨，預估24日下半天至25日雨勢才會逐漸趨緩。

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周淑萍編輯記者

現為《NOWnews今日新聞》資深記者，主跑科技、醫療。

記者經歷從《蘋果日報》為起點，同時伴隨著iPhone發展史，從蘋果 iPhone 3 開始持續到現在，每一代、每一年推出的iPhone 都沒錯過。信仰加值的每一年，除...