強烈颱風薔琵持續逼近台灣，若颱風路徑沒有明顯改變，最快今（22）日11:30發布陸上颱風警報，根據氣象署指出，薔琵七級風暴風半徑已擴大至300公里，預計明（23）日最接近台灣，週五至週六（24日）北台灣風雨明顯，在「120小時颱風暴風侵襲機率」顯示，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等6縣市，暴風侵襲機率均達100%，受到颱風外圍環流與東北季風共同影響，北台灣風雨明顯增強，新北、桃園及宜蘭山區總雨量最高上看900毫米，至於23日是否停班停課，北北基桃預計今（22）日晚間8時宣布。
薔琵陸警最快22日中午發布
◼︎海上颱風警報：21日晚間11時30分正式發布薔琵海上颱風警報。
◼︎陸上颱風警報：若預測路徑沒有明顯改變，最快22日11:30發布陸上颱風警報。
薔琵最新路徑西修23日最接近台灣
根據氣象署22日上午8時30分發布的第4報海上颱風警報，薔琵上午8時中心位置在北緯20.3度、東經126.0度，位於鵝鑾鼻東南東方約560公里海面，以每小時13轉18公里速度向西北移動。氣象署預測，23日上午8時，薔琵中心將移動至北緯22.6度、東經123.7度，位於鵝鑾鼻東北東方約300公里海面。之後颱風將逐漸北轉，朝台灣東北部外海移動，再轉向東北方遠離。
薔琵暴風圈擴大至300公里
氣象署指出，薔琵目前維持強烈颱風等級，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，達17級風以上。
薔琵過去3小時暴風圈略為擴大，七級風暴風半徑已達300公里，十級風暴風半徑150公里。雖然颱風中心強度較先前略為減弱，但暴風圈範圍持續擴大，對台灣的影響仍不可輕忽。氣象署預估，薔琵北轉後環境條件逐漸不利發展，接近台灣期間可能減弱至強颱下限或中颱上限，但仍會帶來明顯強風及豪雨。
6縣市暴風侵襲機率100%！週五會停班停課嗎？
薔琵颱風逐漸逼近，明（23）日是否停班停課？根據中央氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等6縣市均達100%，16個縣市或離島地區暴風侵襲機率達90%以上。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過當地，且預測平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合風力判斷基準。降雨方面，各地須依適用的24小時雨量基準及致災風險綜合判斷。北北基桃預計22日晚間8時共同宣布23日是否停班停課，民眾可持續關注地方政府最新公告。
風雨最大時間點23日北台灣防豪雨
氣象署表示，受到東北季風與薔琵外圍環流共同影響，風力最明顯時間預估落在22日晚間至23日白天，若颱風路徑更靠近台灣，風力可能進一步增強。
降雨方面：
◼︎22日大台北及宜蘭山區已有局部大雨
◼︎23日北部、宜蘭及中部山區可能出現豪雨，其中北部與宜蘭山區尤其要留意劇烈降雨
◼︎24日雖然颱風逐漸遠離，但北部及中部仍可能出現大雨或豪雨，預估24日下半天至25日雨勢才會逐漸趨緩。
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◼︎海上颱風警報：21日晚間11時30分正式發布薔琵海上颱風警報。
◼︎陸上颱風警報：若預測路徑沒有明顯改變，最快22日11:30發布陸上颱風警報。
根據氣象署22日上午8時30分發布的第4報海上颱風警報，薔琵上午8時中心位置在北緯20.3度、東經126.0度，位於鵝鑾鼻東南東方約560公里海面，以每小時13轉18公里速度向西北移動。氣象署預測，23日上午8時，薔琵中心將移動至北緯22.6度、東經123.7度，位於鵝鑾鼻東北東方約300公里海面。之後颱風將逐漸北轉，朝台灣東北部外海移動，再轉向東北方遠離。
薔琵暴風圈擴大至300公里
氣象署指出，薔琵目前維持強烈颱風等級，中心氣壓925百帕，近中心最大風速每秒51公尺，相當於16級風，瞬間最大陣風每秒63公尺，達17級風以上。
薔琵過去3小時暴風圈略為擴大，七級風暴風半徑已達300公里，十級風暴風半徑150公里。雖然颱風中心強度較先前略為減弱，但暴風圈範圍持續擴大，對台灣的影響仍不可輕忽。氣象署預估，薔琵北轉後環境條件逐漸不利發展，接近台灣期間可能減弱至強颱下限或中颱上限，但仍會帶來明顯強風及豪雨。
6縣市暴風侵襲機率100%！週五會停班停課嗎？
薔琵颱風逐漸逼近，明（23）日是否停班停課？根據中央氣象署最新公布的「120小時颱風暴風侵襲機率」，台北市、新北市、基隆市、桃園市、宜蘭縣及花蓮縣等6縣市均達100%，16個縣市或離島地區暴風侵襲機率達90%以上。
依據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，若颱風暴風半徑於4小時內可能經過當地，且預測平均風力達7級以上或陣風達10級以上，即符合風力判斷基準。降雨方面，各地須依適用的24小時雨量基準及致災風險綜合判斷。北北基桃預計22日晚間8時共同宣布23日是否停班停課，民眾可持續關注地方政府最新公告。
氣象署表示，受到東北季風與薔琵外圍環流共同影響，風力最明顯時間預估落在22日晚間至23日白天，若颱風路徑更靠近台灣，風力可能進一步增強。
降雨方面：
◼︎22日大台北及宜蘭山區已有局部大雨
◼︎23日北部、宜蘭及中部山區可能出現豪雨，其中北部與宜蘭山區尤其要留意劇烈降雨
◼︎24日雖然颱風逐漸遠離，但北部及中部仍可能出現大雨或豪雨，預估24日下半天至25日雨勢才會逐漸趨緩。
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