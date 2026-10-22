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強颱薔琵來勢洶洶，外界也關注明天是否會停班課，對於颱風假停班課標準，民進黨台北市長候選人沈伯洋今（22）日認為，放假標準重點是公開透明；此外，有沒有把股市跟停止上班上課脫鉤？這是以後大家能思考的問題。沈伯洋一早在競選總幹事吳思瑤等人的陪同下，發放《順報》，吸引不少支持者前來。媒體關切，蔣萬安昨天深夜增加行程，一早將去抽水站一事，沈伯洋說，上次颱風來時，蔣也有去看抽水站，而他也有去看過抽水站，因此當下做這些準備是非常適當的，畢竟颱風可能會過來，要做好萬全的準備，這也是市長現在必須要費心的事。對於如何訂定颱風假標準，沈伯洋認為，放假標準重點是要透明公開，首先，標準為何？風的標準、雨的標準，還有今天開會的結論所依據的標準，這幾個大概是讓大家最重要的，讓人信服。沈伯洋提到，台北情況比較複雜，因為台北剛好是金融重鎮、會有股市，台北市有沒有把股市跟停止上班上課脫鉤？這以後大家能去思考，是否個別設下標準？沈伯洋認為，以前停班停課可能會有不同標準，現在金融機構應該要怎麼做？這都是以後值得討論的範圍，但現在比較重要，是大家做好防颱準備。