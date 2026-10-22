薔琵颱風（國際命名：CHAMPI）風逐漸接近台灣，除了風雨威脅，沿海強風及巨浪也不容小覷，中央氣象署預報中心科長林秉煜提醒，受到東北季風及颱風外圍環流共同影響，台灣附近海面風浪將持續增強，沿海、空曠地區及離島都要嚴防11級強陣風，應避免前往海岸觀浪、戲水或從事海上活動。
沿海狂吹12級強陣風 13縣市亮強風特報
風力方面，林秉煜指出，今天起各地近海可能出現9至11級強陣風，隨著薔琵颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯，沿海及空曠地區都要留意強風影響，尤其周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也不可掉以輕心。
🟡強風特報
📌影響時間：22日上午至22日晚上
📌橙色燈號：臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
📌黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
東半部恐現3米浪 北海岸、恆春慎防6米巨浪
海象方面，薔琵颱風讓台灣附近海面浪高逐漸增大，林秉煜強調，東半部海面部分區域可能出現3公尺以上浪高，北海岸、東半部及恆春半島部分海域更可能出現6公尺以上巨浪，氣象署已發布巨浪告警，提醒基隆北海岸、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼等地民眾提高警覺，切勿靠近危險海岸。
林秉煜補充，周五至周六上半天是薔琵颱風影響台灣最明顯的時段，沿海強風及大浪可能持續，海邊活動風險升高。民眾應避免前往海岸、礁岩及消波塊周邊，也不要為了拍照或觀浪冒險靠近海面；沿海居民則應留意物品固定及戶外設施安全，出門前隨時掌握最新風浪預報與警報資訊。
🟡巨浪告警
📌警戒區域
<宜蘭縣>--五結鄉、南澳鄉、壯圍鄉、礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮
<屏東縣>--恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉
<新北市>--貢寮區
<臺東縣>--卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、臺東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉
<花蓮縣>--吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉
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風力方面，林秉煜指出，今天起各地近海可能出現9至11級強陣風，隨著薔琵颱風進一步接近，風力預計在今晚至明天白天更加明顯，沿海及空曠地區都要留意強風影響，尤其周五颱風最接近台灣時，北海岸、宜蘭、恆春半島等地可能出現接近12級的強陣風，西半部沿海及離島也不可掉以輕心。
🟡強風特報
📌影響時間：22日上午至22日晚上
📌橙色燈號：臺中市、彰化縣、雲林縣、屏東縣、臺東縣、澎湖縣
📌黃色燈號：基隆市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、嘉義縣、臺南市、高雄市、花蓮縣、宜蘭縣、金門縣、連江縣
海象方面，薔琵颱風讓台灣附近海面浪高逐漸增大，林秉煜強調，東半部海面部分區域可能出現3公尺以上浪高，北海岸、東半部及恆春半島部分海域更可能出現6公尺以上巨浪，氣象署已發布巨浪告警，提醒基隆北海岸、東半部、恆春半島及綠島、蘭嶼等地民眾提高警覺，切勿靠近危險海岸。
林秉煜補充，周五至周六上半天是薔琵颱風影響台灣最明顯的時段，沿海強風及大浪可能持續，海邊活動風險升高。民眾應避免前往海岸、礁岩及消波塊周邊，也不要為了拍照或觀浪冒險靠近海面；沿海居民則應留意物品固定及戶外設施安全，出門前隨時掌握最新風浪預報與警報資訊。
🟡巨浪告警
📌警戒區域
<宜蘭縣>--五結鄉、南澳鄉、壯圍鄉、礁溪鄉、蘇澳鎮、頭城鎮
<屏東縣>--恆春鎮、滿州鄉、牡丹鄉、車城鄉
<新北市>--貢寮區
<臺東縣>--卑南鄉、大武鄉、太麻里鄉、成功鎮、東河鄉、綠島鄉、臺東市、蘭嶼鄉、達仁鄉、長濱鄉
<花蓮縣>--吉安鄉、壽豐鄉、新城鄉、秀林鄉、花蓮市、豐濱鄉
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