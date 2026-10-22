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第61屆金鐘獎頒獎典禮將於明（23）日登場！節目類典禮由陳漢典獨挑大梁主持人，隔天戲劇類則由陳庭妮扛下戲劇類主持重任，今年以「一世代」為主題打造跨世代精彩舞台，表演陣容同樣吸睛，小禎將攜手6位資深Keyboard老師挑戰「12手聯彈」，王識賢、阿弟、阿跨面則帶來熱血演出，戲劇類更安排5位女星同台較勁，從音樂到戲劇一次滿足觀眾期待。節目類金鐘獎由陳漢典擔任主持人，這也是他首度獨自扛起典禮主持重任，他用「脫胎換骨、洗心革面」八字預告今年表現，喊話要讓觀眾看見不一樣的自己；戲劇類則由陳庭妮接棒主持，過去曾以演員身分參與金鐘獎的她，這次獨挑大梁走向主持位置，陪伴戲劇工作者迎接年度榮耀時刻。節目類表演首先由「綜藝神之手」帶領觀眾重溫台灣綜藝經典，小禎將與阿秀、阿咪、阿毛、小威、小小咪及宥子等6位資深Keyboard老師攜手登台，更將挑戰難度十足的「12手聯彈」。另一段表演「鋼鐵意志」則集結本土劇男神王識賢、搖滾唱將阿弟與新生代饒舌歌手阿跨面，透過搖滾與饒舌交織出跨世代的熱血能量，向長期在鏡頭後付出的影視工作者致敬。戲劇類表演同樣精彩，柏霖PoLin將與金曲獎最佳原住民語歌手舒米恩演唱5首入圍本屆戲劇類原創歌曲的歌曲；壓軸演出「最佳女主角只有一個」則找來小薰、鍾瑶、郭雪芙、孫可芳及雷嘉汭5位女演員同台，打造充滿張力的舞台大秀。第61屆金鐘獎節目類典禮將於10月23日登場，戲劇類則於10月24日接力舉行，兩場典禮皆在臺北流行音樂中心舉辦，並提供手語翻譯及即時字幕服務，讓不同需求的觀眾都能參與盛會。電視轉播包括三立都會台、公視主頻，網路則可透過金鐘61官網、文化部Facebook、金鐘官方YouTube、LINE TODAY、LINE TV、Hami Video及三立電視YouTube等平台收看，公視點點愛YouTube另提供手語版直播。海外觀眾也可透過三立國際台、新加坡STARHUB及馬來西亞UNIFI TV收看。