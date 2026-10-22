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洛杉磯湖人隊在迎接全新賽季到來之際，時代的交替勢必會是矚目的焦點。隨著詹姆斯（LeBron James）轉戰費城76人隊，球隊正式交棒給新一代王牌唐西奇（Luka Doncic）。對於湖人球迷在接納詹姆斯與唐西奇時的心態差異，陣中主力後衛里夫斯（Austin Reaves）揭密為何唐西奇能比當年的詹姆斯更快贏得洛杉磯球迷的愛戴。總教練瑞迪克（JJ Redick）則是坦言，沒有詹姆斯的湖人「感覺確實不同了」。作為少數同時經歷過詹姆斯時代與見證唐西奇加盟的湖人球員，里夫斯在受訪時談到了紫金軍團獨特的球迷文化。他指出，詹姆斯剛加盟時，球隊上下與球迷其實經歷了一段微妙的適應期。里夫斯解釋道：「我覺得詹姆斯的情況有點不同，因為當時布萊恩（Kobe Bryant）和詹姆斯兩人爭奪了多年NBA第一人的寶座，所以當年的湖人球迷可能很討厭詹姆斯。」他補充說明，這並不是說球迷後來沒有接受詹姆斯，但在潛意識中，球迷心裡可能仍帶有「柯比比較好」的心態。回顧詹姆斯剛到洛杉磯的首個賽季，由於遭遇傷病等意外，不僅終止了他個人的季後賽紀錄，球隊勝率也不太好看。直到第二季湖人透過交易得到戴維斯（Anthony Davis），並在2020年奪下總冠軍後，詹姆斯才真正完全征服洛杉磯球迷。然而，由於詹姆斯巔峰期大半奉獻給其他球隊，且與傳奇柯比永遠在爭NBA第一人的頭銜，讓部分死忠擁護者始終有所保留。相較之下，唐西奇的到來則受到了洛杉磯球迷狂熱且毫無保留的擁戴。里夫斯認為，唐西奇的時間點剛好接在柯比之後，球迷沒有任何理由不去擁抱這位新生代超級巨星。唐西奇在巔峰期透過震撼的交易空降洛杉磯，當時他才剛率領達拉斯獨行俠打進總冠軍賽。里夫斯直言，唐西奇幾乎是以場均30分的宰制力無縫接軌湖人，這種從天而降的頂級戰力就像是送給湖人隊最棒的禮物。目前湖人已圍繞唐西奇打造全新陣容，包括換來他心儀的中鋒凱斯勒（Walker Kessler），力求延續紫金軍團的爭冠的本錢。在迎來沒有詹姆斯的第一場例行賽開幕戰前，湖人總教練瑞迪克（JJ Redick）接受了媒體的採訪。面對記者詢問「缺少詹姆斯的感覺如何」，瑞迪克給出了直接的回答：「就是不一樣了。」但他同時強調，這種不同並不意味著變好或變壞，也不是什麼天翻地覆的巨大改變：「就只是不同」。瑞迪克透露，雖然整個訓練營都在為詹姆斯的離開做準備，但當正式比賽到來時，心態依舊需要適應。話雖如此，他對於球隊現有的陣容化學反應感到相當滿意：「我們喜歡現在這樣的陣容，全隊正專注於自己的比賽，帶領球隊繼續向前邁進。」此外，瑞迪克也透露自己與轉隊的詹姆斯私底下依然保持聯繫、互相發送訊息。當被問到最懷念詹姆斯的哪一點時，瑞迪克毫不吝嗇地讚賞道：「我非常欣賞他日復一日保持相同備戰方式的穩定性。每次踏入訓練館，你幾乎都知道他早就已經在重訓室裡做好準備了。」