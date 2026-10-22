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強颱薔琵持續逼近台灣，氣象署表示，今（22）日上午11時30分發布陸上颱風警報，首波警戒範圍以花東機率最高，宜蘭也不排除納入。台北市長蔣萬安上午視察長安抽水站，宣布因應颱風來襲，以防颱為最優先考量，即刻開始暫停一切競選活動；至於是否停班停課，蔣說將依照過去慣例，北北基桃今晚8點宣布。蔣萬安說，目前北市府持續密切關注整個颱風的動態，昨天晚上他要求各局處相關準備工作，落實防颱準備，他也特別到抽水站來看。至於大家關心停班課的問題，其實都是到傍晚，市府聽取氣象團隊最新預測，做為最重要的參考。蔣萬安說，會依照過去慣例，根據相關風勢、雨勢，看是否有達到標準，和基北北桃四縣市來溝通相關意見，然後在晚間八點的時候宣布。蔣萬安同時宣布，因為颱風來襲，尤其強颱逼近，一切都以防颱工作為最優先考量，即刻暫停一切的競選活動。