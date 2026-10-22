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3類人「不適合大量吃生冷水果」 乾咳、過敏超過2週先就醫

▲中醫師推薦，霜降保養可在睡前3分鐘按揉「迎香穴」或「列缺穴」。（圖／馬光中醫提供）

「霜降」為秋天最後一個節氣，更是從秋天走向冬天的重要轉折。中醫師提到，這個時節最常遇到門診患者呼吸道、過敏問題變明顯，像是喉嚨或皮膚乾癢、鼻水流不停等；中醫師推薦在換季時節可做4件事，如晚餐後少吃冰冷生食、每天補足水分等。台灣的「霜降」常會出現白天暖、早晚涼的狀況。馬光中醫診所中醫師黃建翰提到，當身體還來不及跟上氣候轉換，門診最常看到就是呼吸道、過敏問題變得明顯，如喉嚨乾癢、早上起床打好幾個噴嚏、鼻水流不停，晚上也容易咳嗽等。中醫觀點認為「秋應於肺」，而肺與鼻、咽喉、皮膚及大腸都有密切關係。黃建翰表示，這個時節的不適會同時帶著「燥」與「涼」2種特性：一方面津液容易不足，另一方面早晚冷風又可能刺激鼻腔與呼吸道。黃建翰說，除了中醫調養外，平時日常飲食可以「潤」為主；中醫師指出，水梨搭配百合做成的「百合燉梨飲」，因為水梨偏生津潤燥，百合則有養陰潤肺、清心安神，適合深秋喉乾、乾咳的人作為日常食養。但黃建翰提醒，中醫來看，台灣人不見得都適合大量吃生冷水果。尤其平常容易腹瀉、手腳冰冷、吃冰就胃痛的人，水梨最好燉煮後再吃，份量也不必太多。另外，鼻塞過敏者，可輕揉鼻翼兩旁的「迎香穴」；咳嗽、胸悶時，則可按壓手腕附近的列缺穴，有輕微痠脹感即可。黃建翰建議，在這個時節可先做4件事作為保養，早晚多帶一件衣服、每天補充足夠水分、晚餐後少吃冰冷生食、睡前3分鐘按揉「迎香穴」或「列缺穴」。若鼻過敏、乾咳、喉嚨乾癢已持續一至兩週以上，或反覆影響睡眠與工作，黃建翰提到，仍需進一步就醫確認。