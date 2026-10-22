拉亞漢堡攜手《真・三國無雙２ with 猛將傳 Remastered》推出台灣限定「無雙武將造型寵物頭套」，今（22）日開賣，沒想到才第一天，就有不少網友在社群反映買不到，讓原本想替家中貓咪添購三國武將裝備的飼主相當失望。《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪拉亞漢堡門市，店員透露，清晨5點就有民眾前來購買，到了上午8點，店內貓咪頭套已經賣到剩下10盒。不過，沒買到的粉絲也別太失望，店家表示後續會陸續補貨，想提高購買機會，還有一個秘訣，就是凌晨12點先透過 Laya NOW App 訂購餐點並加購頭套。
《真三國無雙》貓咪頭套開賣就熱賣！網友買不到、門市3小時剩10盒
這次拉亞漢堡推出的「無雙武將造型寵物頭套」，將《真・三國無雙》中的呂布、關羽、諸葛亮變成貓咪造型配件，包含呂布頭上醒目的長翎、關羽標誌性的長鬍鬚，以及諸葛亮的經典綸巾。由於商品是台灣限定，就連日本也買不到，活動尚未正式開賣，就已經在Threads掀起討論。
隨著聯名活動正式開跑，貓咪頭套的購買情況也成為粉絲關注焦點，社群上出現買不到商品的抱怨。由於這次周邊採盲盒方式販售，共有3款隨機出貨，無法指定角色，對想蒐集整套頭套的玩家來說，也增加了購買難度。
《NOWNEWS今日新聞》記者實際走訪門市，店員表示，今天清晨5點就有民眾前來購買聯名商品，到了上午8點，店內貓咪頭套已經賣到只剩10盒。店員也透露，幾乎每位購買聯名餐點的顧客都會順手加購一盒頭套，不過沒有出現大量掃貨的情形，多數民眾都是正常點餐、搭配購買一盒周邊。
貓咪頭套買不到怎麼辦？店家曝會補貨、凌晨12點APP先預訂
至於買不到的民眾該怎麼辦？記者實際詢問店家，對方表示，貓咪頭套後續還會陸續補貨，不是開賣第一天沒搶到就完全沒有機會。不過各門市庫存不同，實際到貨時間仍須以店家公告及供應狀況為準。
想搶購還有一個小秘訣！民眾可以嘗試在凌晨12點開啟 Laya NOW App，先選擇想購買的門市，預訂聯名餐點並加購武將造型寵物頭套，再安排取餐時間。比起一大早直接跑到門市碰運氣，提前確認APP是否開放預訂、商品是否仍有庫存，可以減少白跑一趟的機會。不過是否能成功下單，仍以各門市 APP 實際顯示及訂單成立情況為準。
這次「無雙武將造型寵物頭套」會員加購價320元，非會員350元，消費不限金額就能加購。此外，Laya NOW 會員也能透過集印花活動，單筆消費每滿100元獲得1枚印花，累積30枚即可兌換頭套，數量有限、換完為止。
除了首波貓咪頭套，第二波「無雙武器造型逗貓棒」預計11月12日登場，包括呂布的方天畫戟、關羽的青龍偃月刀，以及諸葛亮的白羽扇3款，會員加購價250元、非會員280元，同樣採盲盒販售。想替家中毛孩蒐集整套三國裝備的玩家，還可以把握下一波聯名商品登場的機會。
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這次拉亞漢堡推出的「無雙武將造型寵物頭套」，將《真・三國無雙》中的呂布、關羽、諸葛亮變成貓咪造型配件，包含呂布頭上醒目的長翎、關羽標誌性的長鬍鬚，以及諸葛亮的經典綸巾。由於商品是台灣限定，就連日本也買不到，活動尚未正式開賣，就已經在Threads掀起討論。
隨著聯名活動正式開跑，貓咪頭套的購買情況也成為粉絲關注焦點，社群上出現買不到商品的抱怨。由於這次周邊採盲盒方式販售，共有3款隨機出貨，無法指定角色，對想蒐集整套頭套的玩家來說，也增加了購買難度。
貓咪頭套買不到怎麼辦？店家曝會補貨、凌晨12點APP先預訂
至於買不到的民眾該怎麼辦？記者實際詢問店家，對方表示，貓咪頭套後續還會陸續補貨，不是開賣第一天沒搶到就完全沒有機會。不過各門市庫存不同，實際到貨時間仍須以店家公告及供應狀況為準。
想搶購還有一個小秘訣！民眾可以嘗試在凌晨12點開啟 Laya NOW App，先選擇想購買的門市，預訂聯名餐點並加購武將造型寵物頭套，再安排取餐時間。比起一大早直接跑到門市碰運氣，提前確認APP是否開放預訂、商品是否仍有庫存，可以減少白跑一趟的機會。不過是否能成功下單，仍以各門市 APP 實際顯示及訂單成立情況為準。
除了首波貓咪頭套，第二波「無雙武器造型逗貓棒」預計11月12日登場，包括呂布的方天畫戟、關羽的青龍偃月刀，以及諸葛亮的白羽扇3款，會員加購價250元、非會員280元，同樣採盲盒販售。想替家中毛孩蒐集整套三國裝備的玩家，還可以把握下一波聯名商品登場的機會。