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國安局首度表態松機遷建 蔡明彥：特勤維安重要節點

台北市長蔣萬安本月8日拋出松山機場遷建構想，但交通部隨即提醒，松山機場目前除了承擔國際、兩岸與離島航線，也涉及空勤總隊、醫療後送與救災等功能，相關議題須審慎評估。對此，國安局長蔡明彥今（22）日也從特勤維安角度表態，指出松山機場是總統專機及重要外賓專機起降的重要運輸節點，若要討論遷建，必須把國安需求一併納入。蔣萬安日前主張未來把約300公頃腹地轉型為AI產業聚落、中央公園及生活空間，並認為桃園機場第三航廈、第三跑道陸續完成後，可承接部分運量。而面對軍用、醫療後送等質疑時他則表示，因應新型態戰爭，國防軍力部署可以重新思考，醫療後送部分則可保留直升機起降空間，並規劃醫療分流與綠色通道。對此，蔡明彥今受訪被問及國安局如何評估松山機場遷建議題時提出，松山機場是國安特勤與維安工作的重要運輸節點，包括總統專機及相關外賓專機，都會使用松山機場進行必要的飛航起降。蔡明彥指出，因此目前國內討論松山機場遷建時，國安局希望相關討論仍應考量特勤維安需求。以現階段而言，要在台北周邊找到適合、能夠取代松山機場的機場，「目前比較有些難度」，因此希望未來討論遷建方案時，能把相關國安考量一併納入。