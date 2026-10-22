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NBA新賽季休士頓火箭與達拉斯獨行俠的開幕戰，兩個世代的巨星同場搶鏡。38歲杜蘭特（Kevin Durant）突破後在19歲弗拉格（Cooper Flagg）面前強勢暴扣；歷經左膝前十字韌帶撕裂的厄文（Kyrie Irving），則迎來相隔597天的例行賽復出，首顆進球便以招牌拉桿跳投宣告回歸。杜蘭特在比賽中持球面對華盛頓（P.J. Washington），靠著運球變向切入禁區，突破第一道防線後直接起飛，單手將球狠狠灌進籃框。當時弗拉格正好鎮守籃下，卻沒有貿然起跳挑戰，只能看著杜蘭特完成重扣。這記灌籃迅速在社群平台流傳，也形成38歲傳奇球星與19歲新生代門面的強烈對比。儘管已經進入個人第19個NBA賽季，杜蘭特的身高、臂展與持球機動性依然讓防守者難以應付。火箭首節以32：26領先，杜蘭特單節便攻下13分，帶領球隊掌握主動權。另一邊，厄文則完成等待許久的例行賽回歸。他上一次出戰正式例行賽已是2025年3月3日，當時遭遇左膝前十字韌帶撕裂，不僅缺席該季最後20場，也整季報銷2025至26年賽季。厄文開賽後在禁區附近運球切入，利用節奏變化甩開防守，再以高難度拉桿擦板跳投攻進復出首球，熟悉的「德魯大叔」球風再次出現。不過，若計入季前賽，這並非厄文傷後首次登場。他日前已在澳門舉行的NBA中國賽復出，當時相隔587天重返球場，上場約22分鐘攻下17分；此次面對火箭，則是他傷後首場例行賽。火箭開局展現流暢進攻，除了杜蘭特迅速進入狀態，申京（Alperen Şengün）與傷癒復出的范弗利特（Fred VanVleet）也加入攻勢，一度在上半場取得20分以上領先。