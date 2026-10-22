2026「 ITF 台灣國際旅展」即將於11月6日至9日在南港展覽館1館正式登場，各家飯店將到場參展之外，也提早於即刻起推出線上旅展，多款住宿券都有優惠，最低下殺21折起，也推出聯合住宿券，方便旅客買一券全台多個館別都可使用。《NOWNEWS今日新聞》整理全台8大飯店集團線上旅展優惠內容，住宿券21折起，最低2300元就可住一晚星級飯店。
📍寒舍集團：
寒舍集團提到，今年以「藝起寒舍‧饗宿生活」串聯住宿、餐飲與湯屋，精選17項旅展限定折扣，像是去年一開賣即引爆搶購熱潮的「寒舍集團聯合住宿券」，每張5300元，是下殺38折的優惠。只要持一張聯合住宿券，即可享雙人平日入住台北喜來登大飯店熱銷房型「舒適客房」乙晚；依住宿券張數不同，還可選擇台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店。
礁溪寒沐今年更推出全方位的舒壓提案！主打房內獨立溫泉湯池與休閒度假體驗。針對家庭出遊首推27坪雙房格局的「語木居+迎曦閣 一泊一食家庭連通房平日/小旺日四人住宿券」，祭出33折優惠價1萬6800元（原價5萬1513元）；另還有備獨立湯池的「乘風居平日/小旺日雙人住宿券」，「一泊一食」36折8200元（原價2萬2869元）以及「一泊二食」36折9500元（原價2萬6345 元）等。
📍雲朗觀光集團：
雲朗觀光集團宣布線上旅展開跑，產品集結住宿、餐飲與溫泉體驗。熱銷商品「雲朗聯合住宿券」每張售價2300元，持一張可入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，持二至四張也可至其他館別，從城市旅宿、溫泉休憩到日式町屋，至全台雲朗旗下10個旅宿館別都可使用。另外今年也升級，持券入住部分館別可享行政酒廊、旺假日不加價等專屬禮遇。
📍國泰飯店觀光事業：
國泰飯店觀光事業開跑「ITF線上旅展」，即日起至11月29日匯聚旗下七家飯店、餐飲及親子休閒體驗，推出住宿、餐飲及樂園票券優惠，最低26折起。
「和逸飯店全台五館聯合住宿券」為亮點，一券即可使用於台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館及高雄中山館，雙人入住並含兩客早餐，每張3500元起，原享買十送一優惠，線上旅展開跑首週（10月12日至16日）再加碼推出買十送二，限量30組，售完為止。
📍凱撒飯店連鎖：
凱撒飯店連鎖宣告，旗下10間飯店即日起至11月9日晚間23:00推出線上旅展，祭出住宿、餐飲之優惠。此次「聯合住宿券」每張2799元，買10送1，換算每晚最低只要2545元起，即可暢遊全台。住宿券使用彈性高，可單張使用，也能自由搭配多張兌換。持1張住宿券平日可入住台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅，並享各館專屬加碼好禮。
持2張券平日可入住板橋凱撒豪華雙人客房或墾丁凱撒景觀客房，皆含早餐。墾丁凱撒再依使用券數提供不同房型選擇：持3張可入住池畔花園客房、6張入住豪華花園套房，10張則可入住擁有150坪寬敞空間的獨棟VILLA。
📍遠東香格里拉飯店：
台北遠東香格里拉推出平日住房專案，全面祭出約21折至35折超值優惠。景觀首選豪華客房雙人含兩客早餐原價2萬5856元，優惠價5399元，約享21折優惠；若追求更寬敞的休憩格局，尊榮客房雙人含早餐原價2萬6433元，優惠價6199元，約享23折優惠。
台南遠東香格里拉也是即日起至11月24日推出「2026線上旅
展」，祭出年度唯一住宿券優惠檔期。六款住宿券涵蓋雙人客房、 親子家庭房、豪華閣及套房，最低下殺2.1折、平均每晚3899元起。今年更主打單張及雙張組合，降低購買門檻。
門檻最低的「尊榮客房雙人平日住宿券」兩張組售價7798元（原價3萬4650元，約23折），等於平均每晚3899
元；「尊榮家庭房平日住宿券」 兩張組，售價9798元（原價4萬6794元，約21折）， 平均每晚4899元，包含住宿一晚及「遠東Café」 兩位成人、兩位未滿7歲兒童自助早餐。兩張住宿券可分次使用， 適合親子出遊或與親友共同購買。
📍麗緻餐旅集團：
麗緻餐旅集團也宣布，ITF線上旅展即日起開跑，台北亞都麗緻大飯店提供多款優惠住宿券，包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺21折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。
📍福容大飯店：
福容大飯店「2026 ITF線上旅展」將於明（22）日中午12時正式開賣，至11月13日下午6時止，推出多項住宿及餐飲優惠，其中全新登場的「福容徠旅通用券」首度登場，福容家會員限定買6送6，平均每張約2399元，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖等六館。
📍老爺酒店集團：
老爺酒店集團推出「聯合住宿券」，每張3400元，買10張送2張、30張送3張，持一張就可入住台北老爺、新竹老爺、台中大毅老爺、台南老爺、南港老爺、老爺會館台北南西/台北林森，提醒大多是限定平日入住，假日需另外再補差額。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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寒舍集團提到，今年以「藝起寒舍‧饗宿生活」串聯住宿、餐飲與湯屋，精選17項旅展限定折扣，像是去年一開賣即引爆搶購熱潮的「寒舍集團聯合住宿券」，每張5300元，是下殺38折的優惠。只要持一張聯合住宿券，即可享雙人平日入住台北喜來登大飯店熱銷房型「舒適客房」乙晚；依住宿券張數不同，還可選擇台北寒舍艾美酒店、寒居酒店及礁溪寒沐酒店。
礁溪寒沐今年更推出全方位的舒壓提案！主打房內獨立溫泉湯池與休閒度假體驗。針對家庭出遊首推27坪雙房格局的「語木居+迎曦閣 一泊一食家庭連通房平日/小旺日四人住宿券」，祭出33折優惠價1萬6800元（原價5萬1513元）；另還有備獨立湯池的「乘風居平日/小旺日雙人住宿券」，「一泊一食」36折8200元（原價2萬2869元）以及「一泊二食」36折9500元（原價2萬6345 元）等。
📍雲朗觀光集團：
雲朗觀光集團宣布線上旅展開跑，產品集結住宿、餐飲與溫泉體驗。熱銷商品「雲朗聯合住宿券」每張售價2300元，持一張可入住翰品酒店高雄雅緻客房或兆品酒店嘉義雅緻/經典客房，持二至四張也可至其他館別，從城市旅宿、溫泉休憩到日式町屋，至全台雲朗旗下10個旅宿館別都可使用。另外今年也升級，持券入住部分館別可享行政酒廊、旺假日不加價等專屬禮遇。
📍國泰飯店觀光事業：
國泰飯店觀光事業開跑「ITF線上旅展」，即日起至11月29日匯聚旗下七家飯店、餐飲及親子休閒體驗，推出住宿、餐飲及樂園票券優惠，最低26折起。
「和逸飯店全台五館聯合住宿券」為亮點，一券即可使用於台北民生館、台北忠孝館、桃園館、台南西門館及高雄中山館，雙人入住並含兩客早餐，每張3500元起，原享買十送一優惠，線上旅展開跑首週（10月12日至16日）再加碼推出買十送二，限量30組，售完為止。
📍凱撒飯店連鎖：
凱撒飯店連鎖宣告，旗下10間飯店即日起至11月9日晚間23:00推出線上旅展，祭出住宿、餐飲之優惠。此次「聯合住宿券」每張2799元，買10送1，換算每晚最低只要2545元起，即可暢遊全台。住宿券使用彈性高，可單張使用，也能自由搭配多張兌換。持1張住宿券平日可入住台北凱撒、台北凱達、阿樹國際旅店、內湖凱旋、台北趣淘漫旅、台南趣淘漫旅、台東趣淘漫旅，並享各館專屬加碼好禮。
持2張券平日可入住板橋凱撒豪華雙人客房或墾丁凱撒景觀客房，皆含早餐。墾丁凱撒再依使用券數提供不同房型選擇：持3張可入住池畔花園客房、6張入住豪華花園套房，10張則可入住擁有150坪寬敞空間的獨棟VILLA。
📍遠東香格里拉飯店：
台北遠東香格里拉推出平日住房專案，全面祭出約21折至35折超值優惠。景觀首選豪華客房雙人含兩客早餐原價2萬5856元，優惠價5399元，約享21折優惠；若追求更寬敞的休憩格局，尊榮客房雙人含早餐原價2萬6433元，優惠價6199元，約享23折優惠。
台南遠東香格里拉也是即日起至11月24日推出「2026線上旅
門檻最低的「尊榮客房雙人平日住宿券」兩張組售價7798元（原價3萬4650元，約23折），等於平均每晚3899
📍麗緻餐旅集團：
麗緻餐旅集團也宣布，ITF線上旅展即日起開跑，台北亞都麗緻大飯店提供多款優惠住宿券，包含「奢華享受－景隅套房」每張每晚6999元（原價3萬2714元），下殺21折之優惠；或者雙人入住景隅套房一晚，附翌日早餐兩份。
📍福容大飯店：
福容大飯店「2026 ITF線上旅展」將於明（22）日中午12時正式開賣，至11月13日下午6時止，推出多項住宿及餐飲優惠，其中全新登場的「福容徠旅通用券」首度登場，福容家會員限定買6送6，平均每張約2399元，適用林口、中壢、水里、高雄、墾丁及澎湖等六館。
📍老爺酒店集團：
老爺酒店集團推出「聯合住宿券」，每張3400元，買10張送2張、30張送3張，持一張就可入住台北老爺、新竹老爺、台中大毅老爺、台南老爺、南港老爺、老爺會館台北南西/台北林森，提醒大多是限定平日入住，假日需另外再補差額。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！